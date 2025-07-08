Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов стартовала. В Финляндии сыгран первый матч евросезона
Лига Чемпионов
КуПС
08.07.2025 18:00 – FT 1 : 0
Милсами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 июля 2025, 20:06 | Обновлено 08 июля 2025, 20:12
311
0

Лига чемпионов стартовала. В Финляндии сыгран первый матч евросезона

Финский клуб КуПС минимально переиграл молдовский Милсами

08 июля 2025, 20:06 | Обновлено 08 июля 2025, 20:12
311
0
Лига чемпионов стартовала. В Финляндии сыгран первый матч евросезона
КуПС

8 июля в финском Куопио состоялся стартовый матч нового евросезона – первая игра квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26.

Финский КуПС одержал минимальную победу над молдовским Милсами (1:0) в первом матче, который прошел на стадионе Vare Areena.

Единственный гол в поединке на 73-й минуте забил Отто Руоппи. Ответная встреча состоится в Молдове на следующей неделе.

Победитель выйдет во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет с лучшим в паре Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан).

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч. 8 июля, Куопио (Финляндия)

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппи, 73

Фотогалерея

По теме:
ФКСБ – Интер Эскальдес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лудогорец – Динамо минск. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
«Вспомните Ворсклу…». Финны играют под девизом – порядок бьет класс
КуПС Милсами Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Футбол | 08 июля 2025, 18:53 26
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском

Андрей Лунин не смог правильно ответить на вопрос пресс-службы Реала

Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Бокс | 08 июля 2025, 09:18 3
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера

Супертяжеловес против трилогии украинца с Фьюри

Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Футбол | 07.07.2025, 21:32
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 08.07.2025, 20:02
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Бокс | 08.07.2025, 12:40
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
07.07.2025, 12:46 3
Футбол
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
07.07.2025, 00:02
Бокс
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем