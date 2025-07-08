Лига чемпионов стартовала. В Финляндии сыгран первый матч евросезона

8 июля в финском Куопио состоялся стартовый матч нового евросезона – первая игра квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26.

Финский КуПС одержал минимальную победу над молдовским Милсами (1:0) в первом матче, который прошел на стадионе Vare Areena.

Единственный гол в поединке на 73-й минуте забил Отто Руоппи. Ответная встреча состоится в Молдове на следующей неделе.

Победитель выйдет во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет с лучшим в паре Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан).

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч. 8 июля, Куопио (Финляндия)

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппи, 73

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