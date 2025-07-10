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Лига Чемпионов
КуПС
08.07.2025 18:00 – FT 1 : 0
Милсами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 июля 2025, 19:34 |
31
0

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0. Видео гола и обзор матча

Финский клуб КуПС обыграл молдовский Милсами

10 июля 2025, 19:34 |
31
0
КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК КуПС

8 июля в финском Куопио состоялась первая игра квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26.

Финский КуПС в матче, который прошел на стадионе Vare Areena, одержал минимальную победу над молдовским клубом Милсами (1:0). Единственный гол в поединке на 73-й минуте забил Отто Руоппи. Ответная встреча состоится в Молдове 15 июля.

Победитель противостояния выйдет во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет с лучшим в паре Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан).

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч. 8 июля, Куопио (Финляндия)

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппи, 73

Видео гола и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Отто Руоппи (КуПС).
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КуПС Милсами Лига чемпионов видео голов и обзор чемпионат Финляндии по футболу чемпионат Молдовы по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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