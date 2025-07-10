КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0. Видео гола и обзор матча
Финский клуб КуПС обыграл молдовский Милсами
8 июля в финском Куопио состоялась первая игра квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26.
Финский КуПС в матче, который прошел на стадионе Vare Areena, одержал минимальную победу над молдовским клубом Милсами (1:0). Единственный гол в поединке на 73-й минуте забил Отто Руоппи. Ответная встреча состоится в Молдове 15 июля.
Победитель противостояния выйдет во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет с лучшим в паре Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан).
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первый матч. 8 июля, Куопио (Финляндия)
КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0
Гол: Руоппи, 73
Видео гола и обзор матча
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