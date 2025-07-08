Во вторник, 8 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским «КуПСом» и молдавским «Милсами». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

КуПС

В 2024 году коллектив прервал 4-летнюю гегемонию «ГИКа» и смог стать чемпионом Финляндии, благодаря чему клуб и получил право выступать в квалификации ЛЧ. После 16 поединков в текущем сезоне чемпионата «КуПС» имеет 30 очков на счету и занимает 2-е место турнирной таблицы, уступая только «Интеру Турку» по разнице забитых/пропущенных (хотя у «Интера» есть еще 2 игры в запасе). В Кубке Финляндии команда уже дошла до полуфинала, где уже 20 июля встретится с якобстадским «Яро».

Милсами

В сезоне 2024/25 коллектив впервые за 10 лет стал чемпионом Молдовы, опередив «Шериф» всего на 1 очко, и получил право выступать в квалификации ЛЧ. После 3-х поединков текущего сезона чемпионата коллектив с 6 баллами идет на 3-й позиции. В майском финале молдавского кубка команда уступила тираспольскому «Шерифу» со счетом 2:1.



Личные встречи

В 2022 году коллективы встречались в рамках квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась вничью 2:2, а во второй со счетом 1:4 победил «КуПС».

Интересные факты

За 16 игр текущего сезона чемпионата Финляндии «КуПС» пропустил всего 17 голов – 2-й лучший результат среди всех команд.

В последних 13 домашних матчах «КуПС» одержал 11 побед, еще 2 игры коллектив проиграл.

В последних 5 выездных играх «Милсами» имеет только 1 победу, еще 3 игры завершились вничью, а в 1 поединке команда проиграла.

Возможные стартовые составы

КуПС: Хакала – Хамалайнен, Миеттинен, Лотйонен, Арма – Воутилайнен, Руоппи, Арифи – Хейнонен, Туре, Луее-Лутумба

Милсами: Тимбур – Такье, Нваезе, Олатунде, Жардан – Йода, Лесу – Челе, Гинсари, Хали – Ндон

Прогноз

Я поставлю на победу «КуПСа» с форой -1 и коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua КуПС Милсами КуПС с форой -1 1.58 Сделать ставку

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