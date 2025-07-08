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Лига Чемпионов
Левадия
08.07.2025 19:30 - : -
РФШ
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 05:37 | Обновлено 08 июля 2025, 05:40
68
0

Левадия – РФШ Рига. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 июля и начнется в 19:30 по Киеву

08 июля 2025, 05:37 | Обновлено 08 июля 2025, 05:40
68
0
Левадия – РФШ Рига. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РФШ Рига

8 июля на А. Ле Кок Арена пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Левадия встретится с РФШ. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Левадия

Команда была основана четверть века назад, в 1998-м. И уже через год стала впервые чемпионом Эстонии. Так начиналось ее доминирование, пусть и не безоговорочное - это не эстонский вариант ПСЖ. Но, с другой стороны, на данный момент собрано уже 11 титулов. Причем в 2024-м году золото Мейстриилиги получилось вернуть после трехлетней паузы.

Очевидно, что снова ждать в Таллине не хотят, и в целом многое получается. Есть все шансы, что в итоге получится снова занять первое место. Хотя, конечно же, пока рано списывать со счетом настырную Флору. А теперь еще и расписание матчей традиционно во второй половине лета усложнится квалификацией. И уж явно не хочется вылетать из главного континентального турнира, уступая соседей.

РФШ

Клуб еще более молодой, чем его соперник из соседней страны. Более того, само название говорит о том, что вообще-то основой была футбольная академия, что существовала при местном историческом гранде, Сконто. А в итоге смогла перенять от него эстафету. Достаточно сказать, что, выиграв первое свое чемпионство в 2021-м году, потом только однажды теряли первое место, в прошлом сезоне выиграв вот уже третий титул.

Сейчас, как и у соперника, нельзя отвлекаться от борьбы на внутренней арене. Сейчас в Вирслиге дуумвират, приходится толкаться на позиции лидера с амбициозным соседом - Ригой. Причем именно действующий обладатель титула находится в статусе догоняющих и времени, чтобы компенсировать это, все меньше.

Статистика личных встреч

Пока что были только товарищеские поединки - дважды в 2013-м году и в 2020-м. Пока что эстонцы и латыши взяли сначала по одной победе, а напоследок оформили ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости из Риги могут многое решить уже в первой встрече, на выезде. Но вряд ли стоит ждать в первой встрече яркого футбола - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Левадия
8 июля 2025 -
19:30
РФШ
Тотал меньше 2.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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РФШ Рига Левадия Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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