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Лига Чемпионов
Левадия
08.07.2025 19:30 – FT 0 : 1
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 02:31 | Обновлено 11 июля 2025, 02:43
14
0

Левадия – РФШ – 0:1. Балтийское дерби в ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 02:31 | Обновлено 11 июля 2025, 02:43
14
0
Левадия – РФШ – 0:1. Балтийское дерби в ЛЧ. Видео гола и обзор
ФК Левадия

8 июля в Таллинне состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Эстонская «Левадия» уступила латвийскому клубу РФШ (0:1), который недавно был соперником киевского Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы.

Единственный гол в поединке забил Стефан Панич на 56-й минуте с пенальти, чем принес своему клубу минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Риге.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч, 8 июля, Таллин, Ле Кок Арена

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Панич, 56 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Стефан Панич (РФШ).
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Левадия видео голов и обзор Лига чемпионов РФШ Рига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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