Левадия – РФШ – 0:1. Балтийское дерби в ЛЧ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
8 июля в Таллинне состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
Эстонская «Левадия» уступила латвийскому клубу РФШ (0:1), который недавно был соперником киевского Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы.
Единственный гол в поединке забил Стефан Панич на 56-й минуте с пенальти, чем принес своему клубу минимальную победу со счетом 1:0.
Ответный матч состоится на следующей неделе в Риге.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первый матч, 8 июля, Таллин, Ле Кок Арена
Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1
Гол: Панич, 56 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
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