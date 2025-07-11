Левадия – РФШ – 0:1. Балтийское дерби в ЛЧ. Видео гола и обзор

8 июля в Таллинне состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Эстонская «Левадия» уступила латвийскому клубу РФШ (0:1), который недавно был соперником киевского Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы.

Единственный гол в поединке забил Стефан Панич на 56-й минуте с пенальти, чем принес своему клубу минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Риге.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч, 8 июля, Таллин, Ле Кок Арена

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Панич, 56 (пен)

Видео гола и обзор матча