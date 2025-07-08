Во вторник, 8 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между албанской «Эгнатией» и исландским «Брейдабликом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эгнатия

За 36 игр основного этапа чемпионата команда завоевала 59 очков и заняла 1-е место таблицы, а выигрыш 4:0 над «Влазней» в финальном поединке плей-офф турнира принес коллективу трофей чемпиона Албании и право играть в квалификации. В финале кубка страны коллектив уступил тиранскому «Динамо» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 120 сыгранных минут. В еврокубки в прошлом году «Эгнатии» пробиться не удалось.

Брейдаблик

В сезоне 2024 года коллектив завоевал 62 очка в 27 играх чемпионата Исландии и стал чемпионом, опередив «Викингур» на 3 зачетных пункта. В текущем розыгрыше турнира «Брейдаблик» имеет 27 очков после 14 поединков и занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая тому же «Викингуру» на 3 балла. Кубок Исландии клуб покинул еще в 1/8 финала, проиграв «Вестри» со счетом 1:2.

Личные встречи

В очных поединках коллективы не встречались еще ни разу.

Интересные факты

В этом году за 14 игр чемпионата Исландии «Брейдаблик» пропустил 20 мячей – 6-й худший результат.

В 10 последних официальных поединках «Эгнатия» одержала всего 3 победы.

«Брейдаблик» забил 26 мячей в этом сезоне чемпионата – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua Эгнатия Брейдаблик Тотал больше 2 1.6 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.