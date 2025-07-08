Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эгнатия – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Эгнатия
08.07.2025 22:00 - : -
Брейдаблик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 июля 2025, 18:50 | Обновлено 08 июля 2025, 19:11
205
0

Эгнатия – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 8 июля в 22:00 по Киеву

08 июля 2025, 18:50 | Обновлено 08 июля 2025, 19:11
205
0
Эгнатия – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Брейдаблик

Во вторник, 8 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между албанской «Эгнатией» и исландским «Брейдабликом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эгнатия

За 36 игр основного этапа чемпионата команда завоевала 59 очков и заняла 1-е место таблицы, а выигрыш 4:0 над «Влазней» в финальном поединке плей-офф турнира принес коллективу трофей чемпиона Албании и право играть в квалификации. В финале кубка страны коллектив уступил тиранскому «Динамо» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 120 сыгранных минут. В еврокубки в прошлом году «Эгнатии» пробиться не удалось.

Брейдаблик

В сезоне 2024 года коллектив завоевал 62 очка в 27 играх чемпионата Исландии и стал чемпионом, опередив «Викингур» на 3 зачетных пункта. В текущем розыгрыше турнира «Брейдаблик» имеет 27 очков после 14 поединков и занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая тому же «Викингуру» на 3 балла. Кубок Исландии клуб покинул еще в 1/8 финала, проиграв «Вестри» со счетом 1:2.

Личные встречи

В очных поединках коллективы не встречались еще ни разу.

Интересные факты

  • В этом году за 14 игр чемпионата Исландии «Брейдаблик» пропустил 20 мячей – 6-й худший результат.
  • В 10 последних официальных поединках «Эгнатия» одержала всего 3 победы.
  • «Брейдаблик» забил 26 мячей в этом сезоне чемпионата – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Эгнатия
8 июля 2025 -
22:00
Брейдаблик
Тотал больше 2 1.6 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
ФКСБ – Интер Эскальдес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Жальгирис – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лудогорец – Динамо минск. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Эгнатия Брейдаблик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иберия 1999 – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 08 июля 2025, 18:11 0
Иберия 1999 – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Иберия 1999 – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 июля и начнется в 19:00 по Киеву

Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Футбол | 07 июля 2025, 19:10 13
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов

ФИФА вынуждена снижать цены на билеты

Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
Футбол | 08.07.2025, 14:45
Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 08.07.2025, 08:18
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Футбол | 07.07.2025, 21:32
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
07.07.2025, 14:19 1
Бокс
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
07.07.2025, 07:56 3
Футбол
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 28
Теннис
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем