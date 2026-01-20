Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть

Амстердамский клуб всерьез рассматривает полноценный трансфер игрока Арсенала

Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Амстердамский «Аякс» интересуется украинским левым защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест». Об этом сообщает нидерландский журналист Майк Вервей.

По информации источника, клуб Эредивизи изменил свое мнение относительно аренды 29-летнего футболиста и теперь готов оформить полноценный трансфер.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Ранее ситуацию с трансфером Александра Зинченко прокомментировал журналист ESPN Даниэль Ман.

Александр Зинченко Аякс Арсенал Лондон Ноттингем Форест
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
_ Moore
а може не бути ні оренди, ні трансферу. Тут якраз той випадок, коли бабка на троє гадала.
