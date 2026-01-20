Источник: сенсационный лидер УПЛ подпишет легионера с чемпионата Португалии

Черкасский ЛНЗ, сенсационно лидирующий в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, продолжает активно вести себя на трансферном рынке.

По информации источника, к расположению «фиолетовых» присоединится ганский вингер Абдул Авуду, ныне выступающий в составе португальской Визелы. Ганец присоединится к сенсационному лидеру УПЛ по правам аренды с правом выкупа.

ЛНС сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.