Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 19 января. Ничья для Полесья, Кривбасс пропустил 4 мяча
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 12:16 | Обновлено 20 января 2026, 12:39
126
0

Товарищеские матчи, 19 января. Ничья для Полесья, Кривбасс пропустил 4 мяча

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

20 января 2026, 12:16 | Обновлено 20 января 2026, 12:39
126
0
Товарищеские матчи, 19 января. Ничья для Полесья, Кривбасс пропустил 4 мяча
ФК Полесье

19 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели две украинские команды, причем обе игры прошли в Испании.

Житомирское Полесье сыграло вничью с польской командой Легия Варшава (0:0).

Криворожский Кривбасс пропустил 4 гола и потерпел поражение от команды Орхус из Дании (2:4).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 19 января 2026

  • Пуэрто Кабельо (Венесуела) – Баркисимето (Венесуела) – 1:0
  • Бока Хуниорс (Аргентина) – Олимпия Асунсьон (Парагвай) – 2:1
  • Ойта (Япония) – Кусацу (Япония) – 3:3
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – Ягеллония (Польша) – 1:1
  • Радомяк Радом (Польша) – СК Фаренсе (Португалия) – 5:0
  • Силекс (Северная Македония) – Бунедкор (Узбекистан) – 1:2
  • Лиепая (Латвия) – Пайде (Эстония) – 3:1
  • Нови-Београд (Сербия) – Динамо Махачкала (россия) – 0:2
  • Радомле (Словения) – Хартберг (Австрия) – 1:2
  • Струга (Северная Македония) – Тренчин (Словакия) – 2:2
  • Марибор (Словения) – Дебрецен (Венгрия) – 2:3
  • Либерец (Чехия) – Хаммарбю (Швеция) – 1:1
  • Легия (Польша) – Полесье Житомир (Украина) – 0:0
  • Орхус (Дания) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 4:2
  • Портимоненсе (Португалия) – Радомяк Радом (Польша) – 1:1
  • Ванлесе (Дания) – Херлев (Дания) – 0:4
  • Баркисимето (Венесуела) – Универсидад Сентраль (Венесуела) – 2:2

Видеообзор матчей

Фотогалерея

По теме:
Второй спарринг на сборах. Кудровка играет с болгарским клубом Арда
Кудровка – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ян ЮРЧЕЦ: «Соперник был похож на предыдущего»
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Орхус Легия Варшава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20 января 2026, 08:46 25
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины

Тренеру не нужны Шапаренко и Попов

Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Другие виды | 19 января 2026, 13:22 2
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун

Даниил Явгусишин и Сергей Соколовский одержали в Токио свои седьмые победы

Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 18:49
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Источник: сенсационный лидер УПЛ подпишет легионера с чемпионата Португалии
Футбол | 20.01.2026, 11:56
Источник: сенсационный лидер УПЛ подпишет легионера с чемпионата Португалии
Источник: сенсационный лидер УПЛ подпишет легионера с чемпионата Португалии
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 20.01.2026, 08:33
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 21
Футбол
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
18.01.2026, 08:12 1
Бокс
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 7
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем