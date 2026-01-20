Украина. Премьер лига20 января 2026, 12:16 | Обновлено 20 января 2026, 12:39
Товарищеские матчи, 19 января. Ничья для Полесья, Кривбасс пропустил 4 мяча
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

19 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели две украинские команды, причем обе игры прошли в Испании.
Житомирское Полесье сыграло вничью с польской командой Легия Варшава (0:0).
Криворожский Кривбасс пропустил 4 гола и потерпел поражение от команды Орхус из Дании (2:4).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 19 января 2026
- Пуэрто Кабельо (Венесуела) – Баркисимето (Венесуела) – 1:0
- Бока Хуниорс (Аргентина) – Олимпия Асунсьон (Парагвай) – 2:1
- Ойта (Япония) – Кусацу (Япония) – 3:3
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – Ягеллония (Польша) – 1:1
- Радомяк Радом (Польша) – СК Фаренсе (Португалия) – 5:0
- Силекс (Северная Македония) – Бунедкор (Узбекистан) – 1:2
- Лиепая (Латвия) – Пайде (Эстония) – 3:1
- Нови-Београд (Сербия) – Динамо Махачкала (россия) – 0:2
- Радомле (Словения) – Хартберг (Австрия) – 1:2
- Струга (Северная Македония) – Тренчин (Словакия) – 2:2
- Марибор (Словения) – Дебрецен (Венгрия) – 2:3
- Либерец (Чехия) – Хаммарбю (Швеция) – 1:1
- Легия (Польша) – Полесье Житомир (Украина) – 0:0
- Орхус (Дания) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 4:2
- Портимоненсе (Португалия) – Радомяк Радом (Польша) – 1:1
- Ванлесе (Дания) – Херлев (Дания) – 0:4
- Баркисимето (Венесуела) – Универсидад Сентраль (Венесуела) – 2:2
