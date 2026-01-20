Товарищеские матчи, 19 января. Ничья для Полесья, Кривбасс пропустил 4 мяча

19 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели две украинские команды, причем обе игры прошли в Испании.

Житомирское Полесье сыграло вничью с польской командой Легия Варшава (0:0).

Криворожский Кривбасс пропустил 4 гола и потерпел поражение от команды Орхус из Дании (2:4).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 19 января 2026

Пуэрто Кабельо (Венесуела) – Баркисимето (Венесуела) – 1:0

Бока Хуниорс (Аргентина) – Олимпия Асунсьон (Парагвай) – 2:1

Ойта (Япония) – Кусацу (Япония) – 3:3

ЦСКА 1948 София (Болгария) – Ягеллония (Польша) – 1:1

Радомяк Радом (Польша) – СК Фаренсе (Португалия) – 5:0

Силекс (Северная Македония) – Бунедкор (Узбекистан) – 1:2

Лиепая (Латвия) – Пайде (Эстония) – 3:1

Нови-Београд (Сербия) – Динамо Махачкала (россия) – 0:2

Радомле (Словения) – Хартберг (Австрия) – 1:2

Струга (Северная Македония) – Тренчин (Словакия) – 2:2

Марибор (Словения) – Дебрецен (Венгрия) – 2:3

Либерец (Чехия) – Хаммарбю (Швеция) – 1:1

Легия (Польша) – Полесье Житомир (Украина) – 0:0

Орхус (Дания) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 4:2

Портимоненсе (Португалия) – Радомяк Радом (Польша) – 1:1

Ванлесе (Дания) – Херлев (Дания) – 0:4

Баркисимето (Венесуела) – Универсидад Сентраль (Венесуела) – 2:2

