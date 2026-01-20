Известный тренер: «Супряга остается качественным игроком. Ему надо доверие»

Известный тренер Олег Дулуб оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги в расположении Эпицентра. Специалист верит в форварда.

– Супруга качественно открывается, но не получает мяч из-за передержки партнера – момент упущен. Такие форварды, как Супряга, зависят от качества партнеров и их готовности играть в коллективный футбол.

– Что касается Супряги: видите ли вы перспективу, что он «возникнет из пепла» именно в Эпицентре, который якобы хотел его оставить и дальше? Все-таки ему уже 25 лет.

Уже 25? Еще 25! (смеется) Мы просто привыкли к нему с 18 лет. Когда он был в аренде у СК Днепр-1 с Динамо, то провел качественный сезон.

Сейчас он так же остается очень качественным футболистом, которому просто необходима хорошая поставка мячами. Тот гол, который он забил со второго этажа (когда получил травму – ред.), говорит о его классе. Ему необходимо доверие, и Эпицентр, наверное, ему это дает, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Супряга провел десять матчей за Эпицентр, забив один мяч.