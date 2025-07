5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол для шмелей в этой встрече на 90+3-й минуте забил Максимилиан Байер. 22-летний немецкий форвард подарил фанам небольшую надежду на спасение.

По итогу, Реал все-таки добыл победу и вышел в полуфинал КЧМ, где поборется против ПСЖ.

ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом

⚽️ BEIER PULLS ONE BACK!



Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! 🟡🖤 pic.twitter.com/RxJNoLemOS