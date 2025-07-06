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  4. ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:35 |
26
0

ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом

5 июля шмели уступили мадридской команде 1:2 в четвертьфинале КЧМ-2025

06 июля 2025, 01:35 |
26
0
ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол для шмелей в этой встрече на 90+3-й минуте забил Максимилиан Байер. 22-летний немецкий форвард подарил фанам небольшую надежду на спасение.

По итогу, Реал все-таки добыл победу и вышел в полуфинал КЧМ, где поборется против ПСЖ.

ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом

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Максимилиан Байер видео голов и обзор Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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