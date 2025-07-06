ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом
5 июля шмели уступили мадридской команде 1:2 в четвертьфинале КЧМ-2025
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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Первый гол для шмелей в этой встрече на 90+3-й минуте забил Максимилиан Байер. 22-летний немецкий форвард подарил фанам небольшую надежду на спасение.
По итогу, Реал все-таки добыл победу и вышел в полуфинал КЧМ, где поборется против ПСЖ.
ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом
⚽️ BEIER PULLS ONE BACK!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! 🟡🖤 pic.twitter.com/RxJNoLemOS
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