Боруссия Д – Монтеррей – 2:1. Дубль Гирасси. Видео голов и обзор

2 июля в 04:00 прошел матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей играли на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль Серу Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем (2:0). Бомбардир немецкого клуба отличился на 14-й и 24-й минутах.

Во втором тайме Херман Бертераме отыграл один мяч для Монтеррея, но победу одержал немецкий клуб (2:1).

Боруссия Дортмунд как победитель матча вышла в четвертьфинал на мадридский Реал.

Клубный чемпионат мира

1/8 финала, 2 июля 2025. Атланта (США)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертераме, 48

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Серу Гирасси, 24 мин

ГОЛ! 2:1. Херман Бертраме, 48 мин