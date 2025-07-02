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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
02.07.2025 04:00 – FT 2 : 1
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 06:15 | Обновлено 02 июля 2025, 07:29
979
0

Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ

В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 немецкая команда сыграет с Реалом

02 июля 2025, 06:15 | Обновлено 02 июля 2025, 07:29
979
0
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 дортмундская «Боруссия» обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Подопечные Нико Ковача сделали результат в первом тайме игры в Атланте, когда дубль оформил Серу Гирасси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте Сэру Гирасси открыл счет после передачи Карима Адееми, а еще через 10 минут вновь отличился и оформил дубль — снова с паса Адееми.

«Монтеррей» сократил отставание в начале второго тайма усилиями Хермана Бертераме.

Соперником немецкой команды в четвертьфинале станет мадридский «Реал», а команда Серхио Рамоса покидает турнир.

Клубный чемпионат мира

1/8 финала, 2 июля 2025. Атланта (США)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертераме, 48

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Монтеррей).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Серу Гирасси Серхио Рамос Нури Шахин Карим Адейеми
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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