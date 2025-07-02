Боруссия Д

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

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Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).

Боруссия заняла первое место в группе F, набрав 7 очков из 9 возможных.

Монтеррей оказался на второй позиции в группе E с 5 очками после трех матчей.

Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE