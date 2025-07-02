Боруссия Д

Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 июля в 04:00 матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).
Боруссия заняла первое место в группе F, набрав 7 очков из 9 возможных.
Монтеррей оказался на второй позиции в группе E с 5 очками после трех матчей.
Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
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