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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
02.07.2025 04:00 - : -
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 01:35 | Обновлено 02 июля 2025, 01:43
64
0

Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 июля в 04:00 матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

02 июля 2025, 01:35 | Обновлено 02 июля 2025, 01:43
64
0
Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).

Боруссия заняла первое место в группе F, набрав 7 очков из 9 возможных.

Монтеррей оказался на второй позиции в группе E с 5 очками после трех матчей.

Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Боруссия Дортмунд – Монтеррей
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Боруссия Дортмунд Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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