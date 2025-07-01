Боруссия Д – Монтеррей. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

2 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Боруссия Дортмунд сыграет против Монтеррея. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда так и не смогла в последние годы добиться значительного успеха. В 2023-м году он упустил серебряную салатницу, не выиграв в последнем туре Бундеслиге, следующий сезон заканчивали поражением в финале Лиги чемпионов. После этих неудач Терзича сменил Нури Шахин - и напрочь провалился. Благо, что сменивший его зимой Нико Ковач все-таки успел поднять новых подопечных на четвертое, лигочемпионовское место.

На клубном чемпионате мира немцы начинали с унылой, нулевой ничьей с другим фаворитом группы, Флуминенсе. Но потом получилось добиться побед с андердогами, впрочем, у обоих выиграли минимально: 4:3 с Мамелоди Саундаунз, 1:0 с Ульсан ХД. Но и этого хватило, чтобы отправиться в плей-офф - но там придется показать более вменяемый футбол.

Монтеррей

Клуб ехал на турнир в Соединенные Штаты в роли явного аутсайдера квартета. Да, в 2021-м году получилось, уже в пятый раз, выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Но потом шансы на трофей были разве что в прошлогодней Апертуре, но и там в итоге остались вторыми. А весной было только седьмое место в регулярном сезоне и вылет в четвертьфинальном раунде плей-офф.

Именно после этого наставником стал Торрент. Его первым успехом стали выступления на клубном чемпионате мира. Подопечные испанца начинали с ничьих против фаворитов квартета, Интера (1:1) и Ривер Плейта. Но потом оформили разгромную победу, 4:0, с аутсайдером из Азии - Урава Ред Даймондс. Это в сочетании с поражением аргентинцев от итальянцев в последнем туре обеспечили проход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Это первый очный матч и в этой паре.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что представитель Центральной Америки сможет снова избежать поражения. Ставим на то, что в этом поединке будет пробит тотал больше 2.5 (коэффициент - 1,73).