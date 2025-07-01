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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
02.07.2025 04:00 - : -
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 07:22 |
111
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Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 2 июля и начнется в 04:00 по Киеву

01 июля 2025, 07:22 |
111
0
Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля свою встречу 1/8 финала на клубном чемпионате мира проведут Боруссия Дортмунд и Монтеррей.

Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Боруссия Дортмунд

Немецкий гранд попал в удобную для себя группу, хотя в игровом плане не все выглядело идеально. Сначала расписали нулевую ничью с Флуминенсе, причем соперник выглядел на порядок лучше. Были проблемы и против Мамелоди Сандауз, где вели 4:1, а в итоге выиграли только 4:3.

В последнем туре Боруссия обыграла только 1:0 Ульсан, хотя доминировала в той игре, подвела реализация моментов. «Шмели» любят играть в атакующий футбол, хотя далеко не безупречны в обороне, что было видно в матче с Мамелоди, когда защитники не успевали за быстрыми игроками атаки соперника. Как для плей-офф, соперник не самый опасный, так что Боруссии надо пробиваться в четвертьфинал турнира.

Монтеррей

Для мексиканского клуба выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира уже значимое достижение. На групповом этапе команда смогла устоять сначала против Интера – 1:1, а потом расписала нулевую ничью с Ривер Плейт. В последнем туре надо было обыгрывать японскую Ураву, немотивированный соперник не оказал сопротивления, в итоге, разгромная победа со счетом 4:0.

Монтеррей уже хорошо выступил на турнире, стоит отметить надежную игру в обороне, всего один пропущенный мяч в трех играх. В составе есть немало игроков, которые себя проявили в Европе, самой заметной фигурой, конечно же, является Серхио Рамос. В предстоящей встрече команда постарается больше играть от обороны, разрушая атаки соперника, стараясь делать вылазки в контратаку. Шансы на успех невыглядят высокими, но и результат не будет давить на футболистов.

Прогноз

В таком матче букмекеры обоснованно отдают преимущество европейскому клубу. У Боруссии лучше подбор игроков, хотя Монтеррей, умеет действовать против сильных соперников.

Я думаю, дортмундцы будут владеть преимуществом в предстоящей встрече. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на чистую победу Боруссии. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,63.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
2 июля 2025 -
04:00
Монтеррей
Победа Борусии Д в основное время 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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