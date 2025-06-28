Большинство команд-участников КЧМ представляют крупные мегаполисы
В то время участники прошлогодней Лиги чемпионов являются преимущественно из маленьких городов
Очередной интересной статистикой поделилась швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.
В сравнительный анализ были взяты города, представляющие команды, участвовавшие в Лиге чемпионов 2024/25, а также участники клубного чемпионата мира 2025 года.
Результат исследования показал огромный контраст.
53% городов, представляющих клубы КЧМ, имеют население более 5 млн. жителей.
В то время как 51% городов с командами Лиги чемпионов имеют население менее 1 млн. жителей.
Города участников клубного чемпионата мира:
- 53,1% – более 5 млн.
- 18,8% – 1-2,5 млн.
- 15,6% – 2,5-5 млн.
- 12,5% – менее 1 млн.
Города участников Лиги чемпионов:
- 51,4% – менее 1 млн.
- 22,9% – 1-2,5 млн.
- 14,3% – 2,5-5 млн.
- 11,4% – более 5 млн.
Taking club football to the next level 🦘— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 28, 2025
5⃣3⃣% of #FIFAClubWorldCup club cities' (great area) have >5⃣ million inhabitants
5⃣1⃣% of #UEFAChampionsLeague 24/25 group stage club cities' have <1⃣ million inhabitants#football #FIFA #theworldathisfeet #FIFACWC pic.twitter.com/SmDhVJisNg
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