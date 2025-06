Большинство команд-участников КЧМ представляют крупные мегаполисы

Очередной интересной статистикой поделилась швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

В сравнительный анализ были взяты города, представляющие команды, участвовавшие в Лиге чемпионов 2024/25, а также участники клубного чемпионата мира 2025 года.

Результат исследования показал огромный контраст.

53% городов, представляющих клубы КЧМ, имеют население более 5 млн. жителей.

В то время как 51% городов с командами Лиги чемпионов имеют население менее 1 млн. жителей.

Города участников клубного чемпионата мира:

Города участников Лиги чемпионов:

