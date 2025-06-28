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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 13:45 | Обновлено 28 июня 2025, 14:03
123
0

Большинство команд-участников КЧМ представляют крупные мегаполисы

В то время участники прошлогодней Лиги чемпионов являются преимущественно из маленьких городов

28 июня 2025, 13:45 | Обновлено 28 июня 2025, 14:03
123
0
Большинство команд-участников КЧМ представляют крупные мегаполисы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Очередной интересной статистикой поделилась швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

В сравнительный анализ были взяты города, представляющие команды, участвовавшие в Лиге чемпионов 2024/25, а также участники клубного чемпионата мира 2025 года.

Результат исследования показал огромный контраст.

53% городов, представляющих клубы КЧМ, имеют население более 5 млн. жителей.

В то время как 51% городов с командами Лиги чемпионов имеют население менее 1 млн. жителей.

Города участников клубного чемпионата мира:

  • 53,1% – более 5 млн.
  • 18,8% – 1-2,5 млн.
  • 15,6% – 2,5-5 млн.
  • 12,5% – менее 1 млн.

Города участников Лиги чемпионов:

  • 51,4% – менее 1 млн.
  • 22,9% – 1-2,5 млн.
  • 14,3% – 2,5-5 млн.
  • 11,4% – более 5 млн.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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