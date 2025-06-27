Лидер Лиона продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже попрощался
Александр Ляказетт находится в шаге от перехода в «Неом»
Лидер и ветеран французского «Лиона» Александр Ляказетт определился со своей судьбой после завершения контракта с «ткачами».
Инсайдер Николо Скира заявил, что 34-летний форвард в ближайшее время перейдет в клуб «Неом» из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Договор француза будет рассчитан до 2027 года.
Ляказетт – воспитанник «Лиона», который имеет на своем счету 391 поединок в составе клуба. В целом нападающему удалось оформить 201 гол и 55 ассистов в футболке «ткачей».
Напомним, что «Лион» понижен до Лиги 2 из-за финансовых долгов.
🔜 Done Deal! Alexandre #Lacazette to #Neom as a free agent. Contract until 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2025
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