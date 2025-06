Лидер Лиона продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже попрощался

Лидер и ветеран французского «Лиона» Александр Ляказетт определился со своей судьбой после завершения контракта с «ткачами».

Инсайдер Николо Скира заявил, что 34-летний форвард в ближайшее время перейдет в клуб «Неом» из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Договор француза будет рассчитан до 2027 года.

Ляказетт – воспитанник «Лиона», который имеет на своем счету 391 поединок в составе клуба. В целом нападающему удалось оформить 201 гол и 55 ассистов в футболке «ткачей».

Напомним, что «Лион» понижен до Лиги 2 из-за финансовых долгов.

