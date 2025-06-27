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Франция
27 июня 2025, 21:46 | Обновлено 27 июня 2025, 21:48
417
0

Лидер Лиона продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже попрощался

Александр Ляказетт находится в шаге от перехода в «Неом»

27 июня 2025, 21:46 | Обновлено 27 июня 2025, 21:48
417
0
Лидер Лиона продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже попрощался
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Лидер и ветеран французского «Лиона» Александр Ляказетт определился со своей судьбой после завершения контракта с «ткачами».

Инсайдер Николо Скира заявил, что 34-летний форвард в ближайшее время перейдет в клуб «Неом» из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Договор француза будет рассчитан до 2027 года.

Ляказетт – воспитанник «Лиона», который имеет на своем счету 391 поединок в составе клуба. В целом нападающему удалось оформить 201 гол и 55 ассистов в футболке «ткачей».

Напомним, что «Лион» понижен до Лиги 2 из-за финансовых долгов.

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Александр Ляказетт Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Лиги 1 Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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