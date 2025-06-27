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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 04:15 | Обновлено 27 июня 2025, 05:05
107
0

Матч Ман Сити – Ювентус запомнился интересными статистическими фактами

Английский клуб уверенно победил в игре и в группе

27 июня 2025, 04:15 | Обновлено 27 июня 2025, 05:05
107
0
Матч Ман Сити – Ювентус запомнился интересными статистическими фактами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счетом 5:2.

Манчестер Сити впервые с сентября 1976 года победил Ювентус в официальном поединке. Безвыигрышная серия англичан против туринской команды до этой игры составляла 6 матчей.

Манчестер Сити является единственной командой на нынешнем клубном чемпионате мира, которая выиграла все три матча на групповом этапе.

Подопечные Пепа Гвардиолы забили уже 13 голов на турнире, что является лучшим показателем среди всех команд.

Манчестер Сити впервые пропустил на клубных чемпионатах мира. 4 предыдущие встречи "горожане" победили всухую.

Команды под руководством Пепа Гвардиолы на КЧМ не пропускали гол в свои ворота 814 минут.

Пеп Гвардиола победил во всех 11 матчах на клубных чемпионатах мира со всеми своими командами.

Ювентус второй раз в своей истории пропустил 5+ голов в международных соревнованиях. В первый раз это произошло в 1958 году в игре против Винера (Кубок европейских чемпионов), когда итальянцы пропустили 7 голов.

Теун Коопмайнерс стал четвертым нидерландским автором гола на клубных чемпионатах мира. Первыми тремя были Алекс Шальк, Ромео Кастелен и Кларенс Зеедорф.

Пьерр Калулу стал первым французским футболистом, который отметился автоголом на КЧМ. Никогда ранее в истории турнира европейские клубы не отмечались голами в собственные ворота.

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Ювентус Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Ювентус - Манчестер Сити статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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