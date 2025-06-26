Безупречный групповой этап. Ман Сити разгромил Ювентус в Орландо

Когда в группе на Клубном чемпионате мира оказываются два представителя европейского футбола, а также команды из ОАЭ и Марокко, то болельщики не задаются вопросом о том, кто должен занять первые две строчки и выйти в плей-офф. В случае с «Аль-Айном» и «Видадом», которым пришлось противостоять туринскому «Ювентусу» и английскому «Манчестер Сити», так и было – европейские коллективы выиграли обе свои игры в стартовых двух турах, после чего пришло время им выяснить сильнейшего между собой.

С небольшим исходным преимуществом по разнице голов в пользу команды Игоря Тудора, такой вариант, как ничья в очной встрече, для коллектива Хосепа Гвардиолы отпадал автоматически – нужно было исключительно побеждать. На то, что происходит в параллельной игре, никто в принципе уже не обращал внимания – это не должно было мешать участникам отчетной встречи. А вот что могло действительно помешать, так это капризная погода в Орландо, где в течение дня постоянно срывался мощный ливень.



x.com/ManCity

И когда дождь все-таки добрался до «Camping World Stadium», то уже было немного поздно гасить какие-либо эмоции – оборона «Ювентуса» сделала это заблаговременно. Потому что на ровном месте команда Тудора получила быстрый гол на девятой минуте, когда Альберту Кошта провалился на правом фланге обороны во время передачи Аит-Нури на ход Доку, который затем переиграл вратаря ударом в дальний угол. Но и «Сити» был не безгрешен – Эдерсон через две минуты просто отдал мяч в ноги Копмейнерсу на правом фланге собственных владений, за что получил удар под опорную в ближний угол.

Однако способность коллектива Гвардиолы не впадать в панику даже после собственных досадных ошибок оказалась значительно сильнее аналогичной характеристики соперников. Туринцы привезли себе и второй гол на 26 минуте, когда Калулу непонятно как умудрился пробить в собственные пустые ворота в завершение прострела Савио с правого фланга.



x.com/juventusfc

Для первого тайма – достаточно. Еще и ливень начался мощный под самый перерыв. Но когда игру возобновили, то вроде бы обошлись и без влияния погоды. Зато влияние «Сити» на игру никуда не делось. И оборона туринцев почти сразу ошиблась в третий раз с результативными последствиями, когда на 52 минуте Нунес с правого фланга штрафной покатил на пустые ворота для свежего Голанда.

Тудор начал делать замены – команда играть в обороне лучше точно не стала, но хоть немного прибавила в атаке, и в конце концов даже забила второй гол в этой игре усилиями свежего Йилдиза, который из глубины левого края атаки ассистировал Мармушу. Но и тогда было уже поздно спасаться – «Сити» еще дважды посмеялся над защитой соперников, и голом Фодена в пустые ворота и красивым мячом Савио с рикошетом от перекладины заранее снял все вопросы относительно победителя группы G.

А вот сыграют ли «горожане» против мадридского «Реала» уже в 1/8 финала, или «королевский» клуб обойдет ненужные ранние сенсации для себя в этом турнире и встретится соответственно со «Старой Синьорой» – это мы еще узнаем в скором времени.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 3-й тур.

«Ювентус» – «Манчестер Сити» - 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Холанд, 52, Фоден, 69, Савио, 76

Предупреждения: Калулу, 64

«Ювентус»: Ди Грегорио – Келли, Савона (Гатти, 60), Калулу – Костич, Маккенни (Аджич, 82), Локателли (Тюрам, 57), Альберту (Камбьязо, 57) – Копмейнерс (Йилдиз, 57), Влахович, Николас Гонсалес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аит-Нури (О'Райли, 75), Аканжи, Диаш, Нунес – Рейндерс, Родри (Гюндоган, 66), Силва (Шерки, 75) – Доку, Мармуш (Холанд, 46), Савио (Фоден, 66).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Camping World Stadium» (Орландо, США).

Удары (в створ): 7 (3) – 23 (10)

Угловые: 1 – 7

Оффсайды: 5 – 1.

ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C