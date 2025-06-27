Ювентус – Манчестер Сити – 2:5. Старая синьора разбита. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы G клубного чемпионата мира 2025
26 июня прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).
Коллективы сыграли на стадионе Орландо Цитрус Боул. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу горожан.
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Ман Сити вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места квартета G с девятью очками из девяти возможных. Туринцы стали вторыми с шестью баллами.
Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня
Группа G. 3-й тур
Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5
Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Доку, 9 мин.
Doku opens the scoring ⚽ electric start! ⚡️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 1:1 Копмейнерс, 11 мин.
Juve level it up! What a start this is! ⚖️🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 1:2 Калулу, 26 мин. (автогол)
Gifted goal! Man City reclaim the lead 🎁🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 1:3 Холанд, 52 мин.
Haaland bags City’s third 👌 the machine just doesn’t stop 🤖— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 1:4 Фоден, 69 мин.
City in overdrive 🔵 Foden fires in the fourth 💥 the goals just keep coming 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 1:5 Савиньо, 69 мин.
What a rocket! Savinho unleashes a screamer for City’s fifth 🚀 unstoppable 🤯— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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ГОЛ! 2:5 Влахович, 84 мин.
Vlahović pulls one back ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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События матча
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