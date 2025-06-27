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Клубный чемпионат мира
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26.06.2025 22:00 – FT 2 : 5
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 00:31 | Обновлено 27 июня 2025, 00:37
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Ювентус – Манчестер Сити – 2:5. Старая синьора разбита. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы G клубного чемпионата мира 2025

27 июня 2025, 00:31 | Обновлено 27 июня 2025, 00:37
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Ювентус – Манчестер Сити – 2:5. Старая синьора разбита. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе Орландо Цитрус Боул. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ман Сити вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места квартета G с девятью очками из девяти возможных. Туринцы стали вторыми с шестью баллами.

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа G. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Доку, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Копмейнерс, 11 мин.

ГОЛ! 1:2 Калулу, 26 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:3 Холанд, 52 мин.

ГОЛ! 1:4 Фоден, 69 мин.

ГОЛ! 1:5 Савиньо, 69 мин.

ГОЛ! 2:5 Влахович, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Пьер Калулу (Ювентус).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Ювентус).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
По теме:
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Манчестер Сити Ювентус Ювентус - Манчестер Сити видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу Жереми Доку Тен Копмейнерс Пьер Калулу автогол Эрлинг Холанд Фил Фоден Савио Морейра Душан Влахович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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