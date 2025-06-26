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Клубный чемпионат мира
Ювентус
26.06.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 05:08 |
116
0

Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 26 июня и начнется в 22:00 по Киеву

26 июня 2025, 05:08 |
116
0
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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26 июня, свою встречу на клубном чемпионате мира проведут Ювентус и Манчестер Сити. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы в этом сезоне остались без трофеев, конкурировать на внутренней арене с Интером и Наполи им не удалось, но в Лигу чемпионов пробились. На этом чемпионате мира подопечные Игора Тудора одержали две победы, причем сделали это уверенно. В первом туре разгромили Аль-Айн – 5:0, все было сделано еще в первом тайме, когда забили четыре мяча. Не было проблем и в битве против Видада, который обыграли со счетом 4:1.

Разница мячей сейчас важна, ведь по этому компоненту Юве выше, а это значит, что достаточно не проиграть, чтоб удержаться на первой строчке. Несмотря на эффектные победы, соперники не были высокого уровня. Главные испытания начнутся уже в плей-офф, куда путевка гарантирована.

Манчестер Сити

«Горожане» сыграли ниже своих возможностей в этом сезоне, команда пережила тяжелый период, когда и вовсе выглядела беспомощно, такими подопечных Гвардиолы не привыкли видеть. Манчестер не имел особых проблем на нынешнем чемпионате мира. В первом туре довольно скромно одолели Видад – 2:0. Уже во второй встрече удалось себе набить хорошую разницу мячей, одолев Аль-Айн – 6:0.

Теперь у «горожан» +8 после двух туров, как и у Ювентуса, только с той разницей что соперник забил больше мячей, поэтому находится выше. Если Манчестер Сити покажет свой футбол, команда имеет все шансы побороться за трофей.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались в 2024 году, в основной сетке Лиги чемпионов, когда Ювентус сумел выиграть дома со счетом 2:0.

Прогноз

В данном противостоянии английский клуб котируется фаворитом, обе команды в хорошей форме. Победа нужнее Мансити, ведь ничья гарантирует первое место туринцам.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Юветнуса – 4,73, ничья – 3,77, победа Манчестер Сити – 1,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Важнейшая битва в турнирном плане, где Атлетико важно побеждать, причем надо делать это максимально уверенно. Жду интересного матча титанов европейского футбола. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
26 июня 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Обе забьют 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Ювентус Манчестер Сити Ювентус - Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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