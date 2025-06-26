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26 июня, свою встречу на клубном чемпионате мира проведут Ювентус и Манчестер Сити. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы в этом сезоне остались без трофеев, конкурировать на внутренней арене с Интером и Наполи им не удалось, но в Лигу чемпионов пробились. На этом чемпионате мира подопечные Игора Тудора одержали две победы, причем сделали это уверенно. В первом туре разгромили Аль-Айн – 5:0, все было сделано еще в первом тайме, когда забили четыре мяча. Не было проблем и в битве против Видада, который обыграли со счетом 4:1.

Разница мячей сейчас важна, ведь по этому компоненту Юве выше, а это значит, что достаточно не проиграть, чтоб удержаться на первой строчке. Несмотря на эффектные победы, соперники не были высокого уровня. Главные испытания начнутся уже в плей-офф, куда путевка гарантирована.

Манчестер Сити

«Горожане» сыграли ниже своих возможностей в этом сезоне, команда пережила тяжелый период, когда и вовсе выглядела беспомощно, такими подопечных Гвардиолы не привыкли видеть. Манчестер не имел особых проблем на нынешнем чемпионате мира. В первом туре довольно скромно одолели Видад – 2:0. Уже во второй встрече удалось себе набить хорошую разницу мячей, одолев Аль-Айн – 6:0.

Теперь у «горожан» +8 после двух туров, как и у Ювентуса, только с той разницей что соперник забил больше мячей, поэтому находится выше. Если Манчестер Сити покажет свой футбол, команда имеет все шансы побороться за трофей.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались в 2024 году, в основной сетке Лиги чемпионов, когда Ювентус сумел выиграть дома со счетом 2:0.

Прогноз

В данном противостоянии английский клуб котируется фаворитом, обе команды в хорошей форме. Победа нужнее Мансити, ведь ничья гарантирует первое место туринцам.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Юветнуса – 4,73, ничья – 3,77, победа Манчестер Сити – 1,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Важнейшая битва в турнирном плане, где Атлетико важно побеждать, причем надо делать это максимально уверенно. Жду интересного матча титанов европейского футбола. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,78.