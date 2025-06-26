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Клубный чемпионат мира
Ювентус
26.06.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 02:55 | Обновлено 26 июня 2025, 03:05
22
0

Ювентус – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира

26 июня 2025, 02:55 | Обновлено 26 июня 2025, 03:05
22
0
Ювентус – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в рамках группы G, в котором сразятся туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Матч пройдет в Орландо (США), на поле стадиона «Camping World Stadium», начало в 22:00.

Две европейские команды разыграют первое место своей группы, тогда как скромным «Видаду» и «Аль-Айну» остается лишь посочувствовать. Есть риск попасть на «Реал» в плей-офф, и тут уже будет сложно предсказать, смогут ли «РБ Зальцбург» и «Аль-Хиляль» сотворить чудо под утро. В этом сезоне «Юве» уже побеждал на своем поле в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА (2:0), но это было еще при Тиаго Мотте. Игор Тудор свою историю отношений с «Манчестер Сити» в роли тренера еще должен написать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
26 июня 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал больше 3.5 3.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Ювентус - Манчестер Сити Ювентус Манчестер Сити текстовая трансляция клубный чемпионат мира по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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