Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Атлетико победил Ботафого со счетом 1:0, но этого было недостаточно мадридцам для выхода из группы.

Атлетико под руководством Диего Симеоне в третий раз не смог преодолеть групповой этап:

Лига чемпионов 2017/18

Лига чемпионов 2022/23

Клубный чемпионат мира 2024/25

Антуан Гризманн забил свой 50-й гол в международных клубных соревнованиях (ФИФА и УЕФА). Игрок Атлетико стал лишь четвертым французом в истории, кому удалось достичь этого результата.

96 – Карим Бензема

59 – Тьерри Анри

57 – Килиан Мбаппе

50 – Антуан Гризманн