Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 12:05 |
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Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах
Однако его было мало для Атлетико для выхода из группы
24 июня 2025, 12:05 |
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В матче третьего тура клубного чемпионата мира Атлетико победил Ботафого со счетом 1:0, но этого было недостаточно мадридцам для выхода из группы.
Атлетико под руководством Диего Симеоне в третий раз не смог преодолеть групповой этап:
- Лига чемпионов 2017/18
- Лига чемпионов 2022/23
- Клубный чемпионат мира 2024/25
Антуан Гризманн забил свой 50-й гол в международных клубных соревнованиях (ФИФА и УЕФА). Игрок Атлетико стал лишь четвертым французом в истории, кому удалось достичь этого результата.
- 96 – Карим Бензема
- 59 – Тьерри Анри
- 57 – Килиан Мбаппе
- 50 – Антуан Гризманн
A late Griezmann goal proves to be the difference at the Rose Bowl Stadium. 🏟️— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 23, 2025
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