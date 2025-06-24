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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 12:05 |
211
0

Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах

Однако его было мало для Атлетико для выхода из группы

24 июня 2025, 12:05 |
211
0
Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Атлетико победил Ботафого со счетом 1:0, но этого было недостаточно мадридцам для выхода из группы.

Атлетико под руководством Диего Симеоне в третий раз не смог преодолеть групповой этап:

  • Лига чемпионов 2017/18
  • Лига чемпионов 2022/23
  • Клубный чемпионат мира 2024/25

Антуан Гризманн забил свой 50-й гол в международных клубных соревнованиях (ФИФА и УЕФА). Игрок Атлетико стал лишь четвертым французом в истории, кому удалось достичь этого результата.

  • 96 – Карим Бензема
  • 59 – Тьерри Анри
  • 57 – Килиан Мбаппе
  • 50 – Антуан Гризманн
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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид статистика клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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