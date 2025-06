Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Атлетико победил Ботафого со счетом 1:0, но этого было недостаточно мадридцам для выхода из группы.

Атлетико под руководством Диего Симеоне в третий раз не смог преодолеть групповой этап:

Антуан Гризманн забил свой 50-й гол в международных клубных соревнованиях (ФИФА и УЕФА). Игрок Атлетико стал лишь четвертым французом в истории, кому удалось достичь этого результата.

A late Griezmann goal proves to be the difference at the Rose Bowl Stadium. 🏟️