САККАРИ: «Веди себя как нормальный человек. Ты никому не нравишься»

22 июня Мария Саккари и Юлия Путинцева устроили конфликт возле сетки после матча 1/16 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Не все слышно, что говорили теннисистки, но основные фразы, как и поведение кое-какой особы, в целом понятны:

Саккари: Хорошее рукопожатие

Путинцева: [поклон]

Саккари: Веди себя как нормальный человек…

Путинцева: Посмотри на себя… Оставь меня в покое

Саккари: Ты никому не нравишься, никому не нравишься… При рукопожатии смотри в глаза

Путинцева: Большое спасибо… [в конце крутит у виска]

Мария победила Юлию со счетом 7:5, 7:6 (8:6) за 2 часа и 26 минут. Следующей соперницей представительницы Греции будет либо Екатерина Александрова, либо Белинда Бенчич.

Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi