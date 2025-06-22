САККАРИ: «Веди себя как нормальный человек. Ты никому не нравишься»
Что говорили Саккари и Путинцева во время конфликта возле сетки после матча в Бод-Хомбурге
22 июня Мария Саккари и Юлия Путинцева устроили конфликт возле сетки после матча 1/16 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Не все слышно, что говорили теннисистки, но основные фразы, как и поведение кое-какой особы, в целом понятны:
Саккари: Хорошее рукопожатие
Путинцева: [поклон]
Саккари: Веди себя как нормальный человек…
Путинцева: Посмотри на себя… Оставь меня в покое
Саккари: Ты никому не нравишься, никому не нравишься… При рукопожатии смотри в глаза
Путинцева: Большое спасибо… [в конце крутит у виска]
Мария победила Юлию со счетом 7:5, 7:6 (8:6) за 2 часа и 26 минут. Следующей соперницей представительницы Греции будет либо Екатерина Александрова, либо Белинда Бенчич.
Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi— Camille (@tenniscamfr) June 22, 2025
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