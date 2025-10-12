Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
WTA
12 октября 2025, 17:39 |
161
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября

В понедельник на пятисотнике в Китае сыграют Юлия Стародубцева и Людмила Киченок

12 октября 2025, 17:39 |
161
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

13 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) начнутся матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В понедельника на пятисотнике выступят две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября

WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/16 финала

Grandstand. 3-й запуск (не ранее 11:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Юлия Путинцева

WTA 500 Нинбо. Парный разряд, 1/8 финала

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 09:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [2]

13 числа также начнутся соревнования WTA 250 в Осаке. Единственной представительницей Украины на японском турнире будет Надежда Киченок, которая заявлена в парном разряде вместе с Макото Ниномией.

Надежда стартует в Осаке в понедельник.

WTA 250 Осака. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 4-й запуск (не ранее 10:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади [4]

По теме:
Первый турнир за 1.5 месяца: Надежда Киченок выступит на WTA 250 в Осаке
Киченок сыграет в парном разряде пятисотника в Нинбо. Известны соперницы
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
WTA Нинбо Юлия Стародубцева Юлия Путинцева Людмила Киченок Эллен Перес Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Надежда Киченок Макото Ниномия Джулиана Олмос Алдила Сутджиади расписание WTA Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 25
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

История: впервые за 24 года трофей Мастерса завоевал квалифайер
Теннис | 12 октября 2025, 16:33 0
История: впервые за 24 года трофей Мастерса завоевал квалифайер
История: впервые за 24 года трофей Мастерса завоевал квалифайер

Валентен Вашеро выиграл титул турнира ATP 1000 в Шанхае, стартовав с отбора

Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Бокс | 11.10.2025, 21:15
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 3
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем