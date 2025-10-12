13 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) начнутся матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В понедельника на пятисотнике выступят две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября

WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/16 финала

Grandstand. 3-й запуск (не ранее 11:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Юлия Путинцева

WTA 500 Нинбо. Парный разряд, 1/8 финала

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 09:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [2]

13 числа также начнутся соревнования WTA 250 в Осаке. Единственной представительницей Украины на японском турнире будет Надежда Киченок, которая заявлена в парном разряде вместе с Макото Ниномией.

Надежда стартует в Осаке в понедельник.

WTA 250 Осака. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 4-й запуск (не ранее 10:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади [4]