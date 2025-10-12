Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
В понедельник на пятисотнике в Китае сыграют Юлия Стародубцева и Людмила Киченок
13 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) начнутся матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.
В понедельника на пятисотнике выступят две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/16 финала
Grandstand. 3-й запуск (не ранее 11:00)
Юлия Стародубцева [Q] – Юлия Путинцева
WTA 500 Нинбо. Парный разряд, 1/8 финала
Grandstand. 2-й запуск (не ранее 09:30)
Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [2]
13 числа также начнутся соревнования WTA 250 в Осаке. Единственной представительницей Украины на японском турнире будет Надежда Киченок, которая заявлена в парном разряде вместе с Макото Ниномией.
Надежда стартует в Осаке в понедельник.
WTA 250 Осака. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №6. 4-й запуск (не ранее 10:00)
Надежда Киченок / Макото Ниномия –Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади [4]
