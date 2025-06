22 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге стартовали матчи первого раунда основной сетки.

В 12:35 свой поединок начали Мария Саккари (Греция, WTA 86) и экс-россиянка Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 27). Саккари одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (8:6) за 2 часа и 26 минут.

После завершения встречи теннисистки пожали руки, но Марии не понравилось, как Путинцева отнеслась к рукопожатию и благодарности за игру, и, судя по всему, сделала замечание.

Путинцева не придумала ничего лучше, как начать кривляться возле сетки и показательно делая Саккари уклон. Мария пыталась выяснить причины такого поведения, но Юлия была уж сильно обиженной.

В 1/8 финала Бад-Хомбурга Саккари поборется против победительницы противостояния Екатерина Александрова – Белинда Бенчич.

ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались

Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi