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  4. ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
WTA
22 июня 2025, 15:50 |
381
2

ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались

Юлия Путинцева не в состоянии нормально поблагодарить за игру после поражения

22 июня 2025, 15:50 |
381
2
ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

22 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге стартовали матчи первого раунда основной сетки.

В 12:35 свой поединок начали Мария Саккари (Греция, WTA 86) и экс-россиянка Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 27). Саккари одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (8:6) за 2 часа и 26 минут.

После завершения встречи теннисистки пожали руки, но Марии не понравилось, как Путинцева отнеслась к рукопожатию и благодарности за игру, и, судя по всему, сделала замечание.

Путинцева не придумала ничего лучше, как начать кривляться возле сетки и показательно делая Саккари уклон. Мария пыталась выяснить причины такого поведения, но Юлия была уж сильно обиженной.

В 1/8 финала Бад-Хомбурга Саккари поборется против победительницы противостояния Екатерина Александрова – Белинда Бенчич.

ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Кончені кацапські мразі.
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Lucky_Loser
зустрів жабу дурачок, наробив їй діточок - так з'явилися катсапи і не люди і не жаби.
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0
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