ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
Юлия Путинцева не в состоянии нормально поблагодарить за игру после поражения
22 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге стартовали матчи первого раунда основной сетки.
В 12:35 свой поединок начали Мария Саккари (Греция, WTA 86) и экс-россиянка Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 27). Саккари одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (8:6) за 2 часа и 26 минут.
После завершения встречи теннисистки пожали руки, но Марии не понравилось, как Путинцева отнеслась к рукопожатию и благодарности за игру, и, судя по всему, сделала замечание.
Путинцева не придумала ничего лучше, как начать кривляться возле сетки и показательно делая Саккари уклон. Мария пыталась выяснить причины такого поведения, но Юлия была уж сильно обиженной.
В 1/8 финала Бад-Хомбурга Саккари поборется против победительницы противостояния Екатерина Александрова – Белинда Бенчич.
ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi— Camille (@tenniscamfr) June 22, 2025
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