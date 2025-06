В матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 «Эсперанс» из Туниса одержал минимальную победу (1:0) над американским клубом «Лос-Анджелес».

Единственный гол на арене в Нэшвилле был забит во втором тайме, на 71-й минуте отличился Юсеф Белайли (1:0).

В компенсированное время произошла драма. Команда из США получила право на пенальти, однако Дени Буанга его не реализовал, и Лос-Анджелес потерял шанс на ничью.

Недавно украинец Артем Смоляков остался в запасе в этой игре.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 21 июня 2025 года

Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1

Гол: Юсеф Белайли, 71

Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)

ГОЛ! 0:1. Юсеф Белайли, 71 мин

