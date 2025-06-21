Лос-Анджелес – Эсперанс – 0:1. Драма: не забил пенальти на 90+9. Видео гола
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В матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 «Эсперанс» из Туниса одержал минимальную победу (1:0) над американским клубом «Лос-Анджелес».
Единственный гол на арене в Нэшвилле был забит во втором тайме, на 71-й минуте отличился Юсеф Белайли (1:0).
В компенсированное время произошла драма. Команда из США получила право на пенальти, однако Дени Буанга его не реализовал, и Лос-Анджелес потерял шанс на ничью.
Недавно украинец Артем Смоляков остался в запасе в этой игре.
Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 21 июня 2025 года
Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1
Гол: Юсеф Белайли, 71
Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)
Видео гола и обзор
ГОЛ! 0:1. Юсеф Белайли, 71 мин
⚽️ BELAILI PUTS IT AWAY!@ESTunis1919 is up 0-1!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #LAFEST pic.twitter.com/f6RGkeuyZB
Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)
BEN SAID SAVES IT FOR @ESTunis1919 !!!!!!!!!!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025
INCREDIBLE SCENES!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Hx9jqJGSEQ
События матча
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