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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
21.06.2025 01:00 – FT 0 : 1
Эсперанс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 04:15 | Обновлено 21 июня 2025, 04:23
27
0

Лос-Анджелес – Эсперанс – 0:1. Драма: не забил пенальти на 90+9. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 04:15 | Обновлено 21 июня 2025, 04:23
27
0
Лос-Анджелес – Эсперанс – 0:1. Драма: не забил пенальти на 90+9. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 «Эсперанс» из Туниса одержал минимальную победу (1:0) над американским клубом «Лос-Анджелес».

Единственный гол на арене в Нэшвилле был забит во втором тайме, на 71-й минуте отличился Юсеф Белайли (1:0).

В компенсированное время произошла драма. Команда из США получила право на пенальти, однако Дени Буанга его не реализовал, и Лос-Анджелес потерял шанс на ничью.

Недавно украинец Артем Смоляков остался в запасе в этой игре.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 21 июня 2025 года

Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1

Гол: Юсеф Белайли, 71

Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)

Видео гола и обзор

ГОЛ! 0:1. Юсеф Белайли, 71 мин

Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Юсеф Белайли (Эсперанс).
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Лос-Анджелес (MLS) клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Эсперанс Артем Смоляков пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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