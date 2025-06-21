Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте
В матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 «Эсперанс» из Туниса одержал минимальную победу (1:0) над американским клубом «Лос-Анджелес».
Единственный гол на арене в Нэшвилле был забит во втором тайме, на 71-й минуте отличился Юсеф Белайли (1:0).
В компенсированное время произошла драма. Команда из США получила право на пенальти, однако Дени Буанга его не реализовал, и Лос-Анджелес потерял шанс на ничью.
Недавно украинец Артем Смоляков вернулся в расположение Лос-Анджелеса после Евро-2025 U-21, он остался в запасе в этой игре.
Ранее во 2-м туре этой группы «Фламенго» оказался сильнее «Челси» (3:1) и возглавляет группу D с 6 очками. Бразильская команда досрочно вышла в 1/8 финала.
«Челси» и «Эсперанс» имеют по 3 очка и определят второго обладателя путевки в плей-офф. Лос-Анджелес не имеет зачетных пунктов и досрочно потерял шансы на выход из группы.
Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 21 июня 2025 года
Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1
Гол: Юсеф Белайли, 71
Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)
Турнирная таблица
|FIFA Club World Cup Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2
|Челси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3
|Эсперанс
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4
|Лос-Анджелес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Видео гола и обзор
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