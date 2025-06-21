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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
21.06.2025 01:00 – FT 0 : 1
Эсперанс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 03:05 | Обновлено 21 июня 2025, 04:19
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Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве

Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте

21 июня 2025, 03:05 | Обновлено 21 июня 2025, 04:19
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Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 «Эсперанс» из Туниса одержал минимальную победу (1:0) над американским клубом «Лос-Анджелес».

Единственный гол на арене в Нэшвилле был забит во втором тайме, на 71-й минуте отличился Юсеф Белайли (1:0).

В компенсированное время произошла драма. Команда из США получила право на пенальти, однако Дени Буанга его не реализовал, и Лос-Анджелес потерял шанс на ничью.

Недавно украинец Артем Смоляков вернулся в расположение Лос-Анджелеса после Евро-2025 U-21, он остался в запасе в этой игре.

Ранее во 2-м туре этой группы «Фламенго» оказался сильнее «Челси» (3:1) и возглавляет группу D с 6 очками. Бразильская команда досрочно вышла в 1/8 финала.

«Челси» и «Эсперанс» имеют по 3 очка и определят второго обладателя путевки в плей-офф. Лос-Анджелес не имеет зачетных пунктов и досрочно потерял шансы на выход из группы.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 21 июня 2025 года

Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1

Гол: Юсеф Белайли, 71

Нереализованный пенальти: Дени Буанга, 90+1 (Лос-Анджелес)

Турнирная таблица

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 2 2 0 0 5 - 1 6
2 Челси 2 1 0 1 3 - 3 3
3 Эсперанс 2 1 0 1 1 - 2 3
4 Лос-Анджелес 2 0 0 2 0 - 3 0
Полная таблица

Видео гола и обзор

Фотогалерея

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Юсеф Белайли (Эсперанс).
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Эсперанс Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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