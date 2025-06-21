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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
21.06.2025 01:00 – 36 0 : 0
Эсперанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 01:00 | Обновлено 21 июня 2025, 01:11
62
0

Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 июня в 01:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 01:00 | Обновлено 21 июня 2025, 01:11
62
0
Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 01:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Лос-Анджелес (США) и Эсперанс (Тунис) встретятся на арене Geodis Park в Нэшвилле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре английский Челси взял верх над Лос-Анджелесом (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).

Во 2-м туре Фламенго оказался сильнее Челси (3:1) и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.

Украинец Артем Смоляков вернулся в расположение Лос-Анджелеса после Евро-2025 U-21 и заявлен в резервном составе на игру.

Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE

Лос-Анджелес – Эсперанс
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Лос-Анджелес (MLS) клубный чемпионат мира по футболу Артем Смоляков смотреть онлайн Эсперанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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