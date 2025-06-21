Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 июня в 01:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
21 июня в 01:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Лос-Анджелес (США) и Эсперанс (Тунис) встретятся на арене Geodis Park в Нэшвилле.
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Ранее в первом туре английский Челси взял верх над Лос-Анджелесом (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).
Во 2-м туре Фламенго оказался сильнее Челси (3:1) и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.
Украинец Артем Смоляков вернулся в расположение Лос-Анджелеса после Евро-2025 U-21 и заявлен в резервном составе на игру.
Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE
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