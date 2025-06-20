Лос-Анджелес – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч КЧМ

21 июня на «Геодис Парк» пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Лос-Анджелес» сыграет против «Эсперанса». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Лос-Анджелес»

Команда не должна была участвовать в этом турнире. Хотя тоже была хороша, особенно в последнее время. В 2022-м году она была лучшей в МЛС и в региональном сезоне, и в плей-офф, а в прошлом розыгрыше завоевали и Открытый Кубок КОНКАКАФ. Параллельно был лучший результат на Западе в регулярном сезоне, но уже поражение в полуфинале конференции в стыках.

Но все же именно эта команда играла в стыковом поединке за право сыграть на клубном чемпионате мира. За счет отстранения «Леона» освободившуюся путевку разыграли с «Америкой» – и Жиру и компания выиграли, пусть и в серии пенальти. Уже на самом турнире, начиная против такого сильного соперника, как «Челси», довольно ожидаемо не смогли ему что-то противопоставить, и даже на де-факто «своем» поле уступили 0-2.

«Эсперанс»

Клуб был основан более века назад, в 1919-м году. И за свою достаточно длительную историю собрали массу трофеев. В том числе и в только что закончившемся сезоне было оформлено «золотой дубль» – в 34-й раз стали чемпионами страны, и в 16-й раз подняли над головой кубок Туниса.

Кроме того, четырежды, в том числе в 2018-м и 2019-м году, получалось выигрывать африканскую Лигу чемпионов. Там были надежды и в последнем цикле добиться успеха. Но им немного не повезло: с «Мамелоди Саундаунз» минимально проиграли в ЮАР и ограничились нулевой ничьей дома. Отправившись все же на клубный чемпионат мира, начинали против южноамериканского гранда, «Фламенго». И толком так и не смогли ему оказать сопротивление, ничем не ответив на пару пропущенных голов.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют эти клубы из Соединенных Штатов и Туниса.

Прогноз

Букмекерские конторы тут уже верят в американцев. Которым, в принципе, кого еще обыгрывать в своей группе, если не аутсайдера из Африки? Поверим, что у Жиру и компании получится победить (коэффициент – 1,9).