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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
21.06.2025 01:00 - : -
Эсперанс
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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:15 | Обновлено 20 июня 2025, 12:37
53
0

Лос-Анджелес – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч КЧМ

Матч начнется 21 июня в 01:00 по киевскому времени

20 июня 2025, 12:15 | Обновлено 20 июня 2025, 12:37
53
0
Лос-Анджелес – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес

21 июня на «Геодис Парк» пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Лос-Анджелес» сыграет против «Эсперанса». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Лос-Анджелес»

Команда не должна была участвовать в этом турнире. Хотя тоже была хороша, особенно в последнее время. В 2022-м году она была лучшей в МЛС и в региональном сезоне, и в плей-офф, а в прошлом розыгрыше завоевали и Открытый Кубок КОНКАКАФ. Параллельно был лучший результат на Западе в регулярном сезоне, но уже поражение в полуфинале конференции в стыках.

Но все же именно эта команда играла в стыковом поединке за право сыграть на клубном чемпионате мира. За счет отстранения «Леона» освободившуюся путевку разыграли с «Америкой» – и Жиру и компания выиграли, пусть и в серии пенальти. Уже на самом турнире, начиная против такого сильного соперника, как «Челси», довольно ожидаемо не смогли ему что-то противопоставить, и даже на де-факто «своем» поле уступили 0-2.

«Эсперанс»

Клуб был основан более века назад, в 1919-м году. И за свою достаточно длительную историю собрали массу трофеев. В том числе и в только что закончившемся сезоне было оформлено «золотой дубль» – в 34-й раз стали чемпионами страны, и в 16-й раз подняли над головой кубок Туниса.

Кроме того, четырежды, в том числе в 2018-м и 2019-м году, получалось выигрывать африканскую Лигу чемпионов. Там были надежды и в последнем цикле добиться успеха. Но им немного не повезло: с «Мамелоди Саундаунз» минимально проиграли в ЮАР и ограничились нулевой ничьей дома. Отправившись все же на клубный чемпионат мира, начинали против южноамериканского гранда, «Фламенго». И толком так и не смогли ему оказать сопротивление, ничем не ответив на пару пропущенных голов.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют эти клубы из Соединенных Штатов и Туниса.

Прогноз

Букмекерские конторы тут уже верят в американцев. Которым, в принципе, кого еще обыгрывать в своей группе, если не аутсайдера из Африки? Поверим, что у Жиру и компании получится победить (коэффициент – 1,9).

Прогноз Sport.ua
Лос-Анджелес
21 июня 2025 -
01:00
Эсперанс
Победа «Лос-Анджелеса» 1.9 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Лос-Анджелес (MLS) Эсперанс клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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