Фламенго – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.
На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго (1:0).
Фламенго – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Педру Нету, 13 мин
13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп похвалил экс-игрока «Арсенала» Тео Уолкотта
Поединок состоится 21 июня в 04:00 по Киеву