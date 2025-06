Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид – 1:3. С легким испугом. Видео голов

20 июня начался матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами Сиэтл Саундерс и Атлетико.

Уже на первых минут команды начали демонстрировать скоростной футбол.

На 11-й минуте Джулиано Симеоне нашел своим пасом Пабло Барриоса, а последний прошил голкипера ударом с линии штрафной площади.

Не успели команды разбегаться во втором тайме, как «Атлетико» забил во второй раз. На 48-й минуте Аксель Виксель получил передачу от партнера и отправил «кожаного» в пустые ворота «Сиэтла»

Однако через три минуты игроки «Сиэтла» один гол отыграли. Альберт Руснак воспользовался ошибкой защитников «Атлетика» и точным ударом переиграл Яна Облака.

На 56-й минуте Пабло Барриос оформил дубль.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид – 1:3 (Второй тайм)

Голы: Руснак, 51, – Барриос, 11, 56, Аксель Виксель, 48

Сиэтл: Фрай, Калани, Белл, Реген, Бейкер-Вайтинг, Варгас, Рольдан, Де Ла Вега, Руснак, Ротрок, Мусовски.

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан, Симеоне Барриос, Коке, Де Пауль, Серлот, Альварес.

Видео голов и обзор матча

Гол на 11-й минуте

Гол на 48-й минуте

Гол на 51-й минуте

Гол на 56-й минуте