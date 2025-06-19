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Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
20.06.2025 01:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:43 | Обновлено 19 июня 2025, 21:57
14
0

Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы КЧМ-2025 20 июня в 01:00

19 июня 2025, 21:43 | Обновлено 19 июня 2025, 21:57
14
0
Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

В ночь на 20 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами Сиэтл Саундерс и Атлетико.

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Сиэтл и Атлетико выступают с ПСЖ и Ботафого. В первом туре американский коллектив потерпел поражение от Ботафого со счетом 1:2, а матрасники уступили парижанам 0:4.

Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Сиэтл Саундерс Атлетико Мадрид смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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