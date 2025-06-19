В ночь на 20 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами Сиэтл Саундерс и Атлетико.

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Сиэтл и Атлетико выступают с ПСЖ и Ботафого. В первом туре американский коллектив потерпел поражение от Ботафого со счетом 1:2, а матрасники уступили парижанам 0:4.

Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.