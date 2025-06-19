Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы КЧМ-2025 20 июня в 01:00
В ночь на 20 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами Сиэтл Саундерс и Атлетико.
Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Сиэтл и Атлетико выступают с ПСЖ и Ботафого. В первом туре американский коллектив потерпел поражение от Ботафого со счетом 1:2, а матрасники уступили парижанам 0:4.
Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 20 июня и начнется в 04:00 по Киеву
Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира