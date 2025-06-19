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20 июня, вторую встречу на клубном чемпионате мира по футболу проведут Сиэтл Саундерс и Атлетико Мадрид. Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени.

Сиэтл Саундерс

Этот турнир Сиэтл начал с матча против бразильского Ботафогу, матч оставил неоднозначное впечатление. Саундерс считались небольшими андердогами, они проиграли первый тайм 0:2, ничего не создав в атаке. Во второй половине команда отыграла очень активно, целых 19 ударов поворотам, из них пять в створ, один мяч отыграть удалось, но за очки зацепились, поражение со счетом 1:2, хотя игра оставила хорошее впечатление.

Учитывая, против кого осталось отыграть в группе, а именно Атлетико и ПСЖ, выход в плей-офф выглядит скорее мечтой, чем целью. В своей конференции МЛС, Саундерс занимают только седьмое место, но это еще зона плей-офф.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» не порадовали в этом сезоне своих фанатов трофеями, хотя конкурировать с Реалом и Барселоной на внутренней арене действительно сложно. Старт этого турнира стал настоящим провалом, поражение от действующего победителя Лиги чемпионов, французского ПСЖ – 0:4. Подопечные Диего Симеоне действительно отыграли слабо, но все-таки не заслужили такого разгромного поражения.

Хоть начало и слабое, «матрасники» должны выходить из своей группы, ведь предстоящие два соперника точно ниже уровнем. Часто бывает, когда стартовое поражение злит команду, после чего начинается хорошее выступление, Атлетико может выдать сильный турнир, вплоть до борьбы за трофей. Скорее всего, битва за второе место в группе будет против Ботафогу, однако, для начала нужно обыграть американский клуб, желательно это сделать с хорошей разницей мячей.

Прогноз

Обе команды начали с поражений, поэтому постараются реабилитироваться. Класс «матрасников» однозначно выше, поэтому их и считают фаворитами предстоящей битвы. Никогда клубы между собой не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Сиэтла – 8,85, ничья – 5,48, победа Атлетико – 1,31. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Атлетико всем покажет, разницу в уровне команд, ставка на успех мадридцев с форой -1,5 гола за 1,88 должна зайти без особых проблем.