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Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
20.06.2025 01:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 03:02 | Обновлено 20 июня 2025, 03:28
78
0

С дублем красивых голов от Барриоса. Атлетико победил Сиэтл

Подопечные Диего Симеоне реабилитировались после погрома от ПСЖ.

20 июня 2025, 03:02 | Обновлено 20 июня 2025, 03:28
78
0
С дублем красивых голов от Барриоса. Атлетико победил Сиэтл
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче второго тура «Сиэтл Саундерс» встречался с мадридским «Атлетико».

Испанцы уже в начале встречи смогли отличиться. На 11-й минуте Джулиано Симеоне нашел своим пасом Пабло Барриоса. Последний «зарядил» пушку по воротам соперника – «сфера» попала в стойку, а от нее - в ворота.

В начале второго тайма Аксель Витсель удвоил преимущество европейской команды. Витсель получил передачу от партнера и пробил по пустым воротам.

Сразу же игроки «Сиэтла» один гол отыграли. Альберт Руснак получил «кожаного» после рикошета от защитника «Атлетико». Игроку «Сиэтла» нужно было не промахнуться – и он с этой задачей справился.

Однако еще через несколько минут Пабло Барриос снова удвоил преимущество «Атлетико». Барриос подобрал мяч в штрафной площадке и переиграл голкипера точным ударом под правую стойку.

В итоге – победа «матрасников» со счетом 3:1.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид – 1:3

Голы: Руснак, 51 - Барриос, 11, 56, Аксель Виксель, 48

Сиэтл: Фрай, Калани, Белл, Реген, Бейкер-Вайтинг, Варгас, Рольдан, Де Ла Вега, Руснак, Ротрок, Мусовски.

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан, Симеоне Барриос, Коке, Де Пауль, Серлот, Альварес.

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Барриос (Атлетико Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Русняк (Сиэтл Саундерс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Атлетико Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Барриос (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу Аксель Витсель Пабло Барриос Диего Симеоне
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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