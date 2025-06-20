СИМЕОНЕ: «После первого матча – остались только финалы»
Коуч «Атлетико» проанализировал победу над «Сиэтл Саундерс» на КЧМ
Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч против «Сиэтл Саундерс» во втором туре Клубного чемпионата мира. Представитель Ла Лиги уверенно разобрался с соперником и одержал первую победу на турнире – 3:1.
«После первого матча – остались только финалы. Первые 30 минут были очень хорошими. Могли забить 3 или 4 гола. Между отличной игрой вратаря соперника и нашей нехваткой реализации – эти мелочи оказались не в нашу пользу.
На перерыв ушли с минимальным преимуществом. Потом – 2:0, затем 2:1 в довольно странной ситуации. А гол-шедевр от Пабло снял напряжение. Я доволен: забили три, могли ещё больше. Такой путь нас ждет и дальше.
Когда есть реализация – чувствуешь себя спокойно. Когда ее нет – спокойствия меньше. Это и есть футбол. Команда хорошо играла, здорово взаимодействовала. Мы знали, что будем создавать моменты, но понимали, что и соперник может ответить.
С момента матча с ПСЖ мы движемся в правильном направлении. Сегодня чувствовалось желание выиграть, играть. Была некоторая нервозность.
Я ценю Коке. Он дает нам опыт, класс, спокойствие. Он нужен нам столько, сколько требуется команде – с первых минут или со скамейки. Он готов к любой роли, которая нужна команде. Серлот? Он находится там, где и должен быть. Проблема возникает, когда вообще не создаются моменты. Он появится именно тогда, когда будет нужен больше всего.
Чего ждать от «Ботафого»? Очень сложный соперник, как и все бразильские команды. Жесткие центральные защитники, быстрые игроки, команда с характером. Я видел их матч против «Сиэтла» – они были потрясающими. Игра против «Ботафого» будет настоящим финалом», – сказал Симеоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В последнем туре Самсунспор сделал бешеный камбек в игре с Кайсериспором
Василий Кобин не видит смысла в том, чтобы Михаил сознательно употреблял запрещенные вещества