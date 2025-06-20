СИМЕОНЕ: «После первого матча – остались только финалы»

Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч против «Сиэтл Саундерс» во втором туре Клубного чемпионата мира. Представитель Ла Лиги уверенно разобрался с соперником и одержал первую победу на турнире – 3:1.

«После первого матча – остались только финалы. Первые 30 минут были очень хорошими. Могли забить 3 или 4 гола. Между отличной игрой вратаря соперника и нашей нехваткой реализации – эти мелочи оказались не в нашу пользу.

На перерыв ушли с минимальным преимуществом. Потом – 2:0, затем 2:1 в довольно странной ситуации. А гол-шедевр от Пабло снял напряжение. Я доволен: забили три, могли ещё больше. Такой путь нас ждет и дальше.

Когда есть реализация – чувствуешь себя спокойно. Когда ее нет – спокойствия меньше. Это и есть футбол. Команда хорошо играла, здорово взаимодействовала. Мы знали, что будем создавать моменты, но понимали, что и соперник может ответить.

С момента матча с ПСЖ мы движемся в правильном направлении. Сегодня чувствовалось желание выиграть, играть. Была некоторая нервозность.

Я ценю Коке. Он дает нам опыт, класс, спокойствие. Он нужен нам столько, сколько требуется команде – с первых минут или со скамейки. Он готов к любой роли, которая нужна команде. Серлот? Он находится там, где и должен быть. Проблема возникает, когда вообще не создаются моменты. Он появится именно тогда, когда будет нужен больше всего.

Чего ждать от «Ботафого»? Очень сложный соперник, как и все бразильские команды. Жесткие центральные защитники, быстрые игроки, команда с характером. Я видел их матч против «Сиэтла» – они были потрясающими. Игра против «Ботафого» будет настоящим финалом», – сказал Симеоне.