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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 04:37 | Обновлено 20 июня 2025, 04:38
63
0

ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико

Пабло Барриос отличился дублем, который принес мадридцам победу

20 июня 2025, 04:37 | Обновлено 20 июня 2025, 04:38
63
0
ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе B между командами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико».

На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Испании – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча парагвайского легионера «Атлетико» – Пабло Барриоса. Форвард отличился дублем.

Статистический портал WhoScored поставил Барриосу самую высокую оценку среди всех игроков поединка – 9,2.

ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Оценки WhoScored за матч Сиэтл – Атлетико (1:3)

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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