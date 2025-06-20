20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе B между командами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико».

На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Испании – 3:1.

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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча парагвайского легионера «Атлетико» – Пабло Барриоса. Форвард отличился дублем.

Статистический портал WhoScored поставил Барриосу самую высокую оценку среди всех игроков поединка – 9,2.

ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Оценки WhoScored за матч Сиэтл – Атлетико (1:3)