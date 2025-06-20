ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико
Пабло Барриос отличился дублем, который принес мадридцам победу
20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе B между командами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико».
На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Испании – 3:1.
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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча парагвайского легионера «Атлетико» – Пабло Барриоса. Форвард отличился дублем.
Статистический портал WhoScored поставил Барриосу самую высокую оценку среди всех игроков поединка – 9,2.
ФОТО. Обеспечил победу. Назван лучший игрок матча Сиэтл – Атлетико
Оценки WhoScored за матч Сиэтл – Атлетико (1:3)
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