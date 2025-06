10 лет сотрудничества. Ювентус подписал новый контракт с известным брендом

Туринский «Ювентус» официально объявил о продлении сотрудничества с известным спортивным брендом Adidas.

Футбольный клуб заключил новый контракт с техническим спонсором на 12 лет – до 2027

Известный бренд Adidas подписал первое партнерское соглашение с итальянским клубом перед стартом сезона 2015/16.

«Это продолжение наполняет нас гордостью и свидетельствует о настоящей синергии между этими двумя великими компаниями. Вместе мы играли не только на футбольных полях всего мира, но и запускали инновационные коллаборации, которые вывели нас в мир моды, музыки и дизайна.

Мы продолжим создавать новые продукты, уникальные опыты и амбициозные проекты, которые будут говорить на языке нового поколения – чтобы еще больше приблизить фанатов к клубу, сделать его неотъемлемой частью их жизни, страстей и идентичности», – генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино.

Juventus and adidas: together until 2037 ⚪️⚫️