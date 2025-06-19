ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с игроком сборной Уругвая

Римское «Лацио» официально подписало новое соглашение с 33-летним полузащитником Матиасом Весино.

По информации пресс-службы клуба, стороны договорились о продлении сотрудничества еще на сезон – до лета 2026 года.

Уругвайский футболист присоединился к «орлам» перед стартом сезона 2022/23 из состава миланского «Интера». За это время Матиас отыграл 114 поединков за «Лацио», оформив 13 голов и семь ассистов.

Напомним, что известный тренер Маурицио Сарри во второй раз возглавил «Лацио» после того, как год провел без работы.