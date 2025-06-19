Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с игроком сборной Уругвая
Италия
19 июня 2025, 15:24 |
93
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с игроком сборной Уругвая

Матиас Весино решил остаться в клубе еще на сезон

19 июня 2025, 15:24 |
93
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с игроком сборной Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Весино

Римское «Лацио» официально подписало новое соглашение с 33-летним полузащитником Матиасом Весино.

По информации пресс-службы клуба, стороны договорились о продлении сотрудничества еще на сезон – до лета 2026 года.

Уругвайский футболист присоединился к «орлам» перед стартом сезона 2022/23 из состава миланского «Интера». За это время Матиас отыграл 114 поединков за «Лацио», оформив 13 голов и семь ассистов.

Напомним, что известный тренер Маурицио Сарри во второй раз возглавил «Лацио» после того, как год провел без работы.

По теме:
Отказалася от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ по контракту
10 лет сотрудничества. Ювентус подписал новый контракт с известным брендом
Бывший тренера Милана может тренировать Роналду. Стороны ведут переговоры
Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A Матиас Весино продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Лацио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Футбол | 19 июня 2025, 11:02 15
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы

Алексей Сливченко подводит итог выступлений украинской молодежки на европейском первенстве

Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19 июня 2025, 08:50 2
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»

Жена Александра – о ракетном ударе по Киеву

Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Футбол | 18.06.2025, 20:57
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Футбол | 18.06.2025, 22:33
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Футбол | 19.06.2025, 15:46
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 8
Футбол
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем