ОФИЦИАЛЬНО. Лацио продлил контракт с игроком сборной Уругвая
Матиас Весино решил остаться в клубе еще на сезон
Римское «Лацио» официально подписало новое соглашение с 33-летним полузащитником Матиасом Весино.
По информации пресс-службы клуба, стороны договорились о продлении сотрудничества еще на сезон – до лета 2026 года.
Уругвайский футболист присоединился к «орлам» перед стартом сезона 2022/23 из состава миланского «Интера». За это время Матиас отыграл 114 поединков за «Лацио», оформив 13 голов и семь ассистов.
Напомним, что известный тренер Маурицио Сарри во второй раз возглавил «Лацио» после того, как год провел без работы.
🧉Matías 𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣✍️— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 19, 2025
Official statement ⤵️https://t.co/Zv1EF4A52g#AvantiLazio pic.twitter.com/tPcf0jz0td
𝑁𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟, 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑠. 𝑉𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑜𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒 🇺🇾#AvantiLazio pic.twitter.com/fUaQDPu5jh— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 19, 2025
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