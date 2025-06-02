Италия02 июня 2025, 17:59 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
1361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Маурицио Сарри вернулся на должность
02 июня 2025, 17:59 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
1361
0
66-летний итальянский специалист Маурицио Сарри вернулся в «Лацио» спустя год, как его покинул.
О назначении сообщили на официальном сайте клуба.
Маурицио Сарри покинул клуб летом 2024 года. До этого времени он работал в Риме в течение трех сезонов.
Сарри - опытный специалист. В его активе чемпионат Италии с «Ювентусом» и Лига Европы с «Челси».
Также Маурицио Сарри работал в клубах «Наполи» и «Эмполи».
Ранее стало известно об увольнении Марко Барони, который заменил Маурицио Сарри.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2025, 19:04 1
Вингер отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Реал»
Футбол | 02 июня 2025, 13:34 7
Болельщики кричали нецензурные слова на русском языке в адрес соперника
Футбол | 02.06.2025, 07:19
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2025, 05:23 49
01.06.2025, 09:14 4
01.06.2025, 05:45 1
01.06.2025, 00:17 4
01.06.2025, 08:11 18
02.06.2025, 03:48
02.06.2025, 08:17 4
01.06.2025, 07:23 7