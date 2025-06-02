ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого

66-летний итальянский специалист Маурицио Сарри вернулся в «Лацио» спустя год, как его покинул.

О назначении сообщили на официальном сайте клуба.

Маурицио Сарри покинул клуб летом 2024 года. До этого времени он работал в Риме в течение трех сезонов.

Сарри - опытный специалист. В его активе чемпионат Италии с «Ювентусом» и Лига Европы с «Челси».

Также Маурицио Сарри работал в клубах «Наполи» и «Эмполи».

Ранее стало известно об увольнении Марко Барони, который заменил Маурицио Сарри.