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Италия
02 июня 2025, 17:59 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
1361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого

Маурицио Сарри вернулся на должность

02 июня 2025, 17:59 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
1361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Getty Images/Global Images Ukraine

66-летний итальянский специалист Маурицио Сарри вернулся в «Лацио» спустя год, как его покинул.

О назначении сообщили на официальном сайте клуба.

Маурицио Сарри покинул клуб летом 2024 года. До этого времени он работал в Риме в течение трех сезонов.

Сарри - опытный специалист. В его активе чемпионат Италии с «Ювентусом» и Лига Европы с «Челси».

Также Маурицио Сарри работал в клубах «Наполи» и «Эмполи».

Ранее стало известно об увольнении Марко Барони, который заменил Маурицио Сарри.

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Лацио назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Маурицио Сарри
Александр Сильченко Источник: ФК Лацио
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