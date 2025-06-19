Бывший тренера Милана может тренировать Роналду. Стороны ведут переговоры
«Аль-Наср» активно работает над назначением Сержиу Консейсау
Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным кандидатом на пост тренера клуба «Аль-Наср», за который выступает легендарный Криштиану Роналду.
Представитель чемпионата Саудовской Аравии решил попробовать назначить Сержиу после проваленных переговоров с Лучано Спаллетти.
Консейсау по завершению текущего сезона покинул «Милан» после шести месяцев работы. Во главе итальянского клуба Консейсау провел 31 матч и выиграл Суперкубок Италии.
Интересно, что сейчас «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли, однако специалист желает покинуть клуб в ближайшее время.
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