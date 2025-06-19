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Саудовская Аравия
19 июня 2025, 14:57 | Обновлено 19 июня 2025, 16:03
313
1

Бывший тренера Милана может тренировать Роналду. Стороны ведут переговоры

«Аль-Наср» активно работает над назначением Сержиу Консейсау

19 июня 2025, 14:57 | Обновлено 19 июня 2025, 16:03
313
1
Бывший тренера Милана может тренировать Роналду. Стороны ведут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным кандидатом на пост тренера клуба «Аль-Наср», за который выступает легендарный Криштиану Роналду.

Представитель чемпионата Саудовской Аравии решил попробовать назначить Сержиу после проваленных переговоров с Лучано Спаллетти.

Консейсау по завершению текущего сезона покинул «Милан» после шести месяцев работы. Во главе итальянского клуба Консейсау провел 31 матч и выиграл Суперкубок Италии.

Интересно, что сейчас «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли, однако специалист желает покинуть клуб в ближайшее время.

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера Сержиу Консейсау Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Криштиану Роналду
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Mark4854590
В Мілані у Консейсау не пішло, але то не лише його провина, а цілий комплекс проблем.
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