ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины возглавил именитый бразильский клуб
Эрнан Креспо будет работать в «Сан-Паулу»
Легендарный в прошлом нападающий сборной Аргентины, Эрнан Креспо во второй раз в своей тренерской карьере возглавил клуб «Сан-Паулу» из Бразилии.
Пресс-служба клуба сообщила, что специалист подписал договор о сотрудничестве до конца 2026 года.
«Отношения, которые были построены между Креспо и «Сан-Паулу» во время первого пребывания тренера, оставили прочный фундамент взаимного уважения и восхищения. Он - отличный профессионал, который уже знаком с клубом, получил здесь титул, и настал момент для его возвращения. Мы довольны, что это возвращение стало реальностью», – заявил президент Жулио Касарес.
Впервые Креспо трудоустроился в «Сан-Паулу» зимой 2021 года. Сыграв с командой 57 матчей за 10 месяцев, Креспо покинул пост тренера.
Последним местом работы аргентинца является клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, к которому коуч присоединился в ноябре 2023 года. Провел в коллективе Эрнан чуть больше года, выиграв с клубом Лигу чемпионов АФК.
Hernán Crespo está de volta ao Tricolor!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 18, 2025
Campeão paulista em 2021, o treinador argentino retorna ao São Paulo após quase quatro anos.
O vínculo será válido até 31 de dezembro de 2026.
➡️ Saiba mais > https://t.co/8tjn5iUILs#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ep8dS7am6M
🏟️ Nos vemos em breve no #MorumBIS, profe!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/E6Vz32NpZf— São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 19, 2025
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