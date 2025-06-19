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Бразилия
19 июня 2025, 13:38 |
503
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины возглавил именитый бразильский клуб

Эрнан Креспо будет работать в «Сан-Паулу»

19 июня 2025, 13:38 |
503
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины возглавил именитый бразильский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Легендарный в прошлом нападающий сборной Аргентины, Эрнан Креспо во второй раз в своей тренерской карьере возглавил клуб «Сан-Паулу» из Бразилии.

Пресс-служба клуба сообщила, что специалист подписал договор о сотрудничестве до конца 2026 года.

«Отношения, которые были построены между Креспо и «Сан-Паулу» во время первого пребывания тренера, оставили прочный фундамент взаимного уважения и восхищения. Он - отличный профессионал, который уже знаком с клубом, получил здесь титул, и настал момент для его возвращения. Мы довольны, что это возвращение стало реальностью», – заявил президент Жулио Касарес.

Впервые Креспо трудоустроился в «Сан-Паулу» зимой 2021 года. Сыграв с командой 57 матчей за 10 месяцев, Креспо покинул пост тренера.

Последним местом работы аргентинца является клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, к которому коуч присоединился в ноябре 2023 года. Провел в коллективе Эрнан чуть больше года, выиграв с клубом Лигу чемпионов АФК.

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Эрнан Креспо Сан-Паулу чемпионат Бразилии по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Сан-Паулу
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