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Испания
18 июня 2025, 13:15 |
844
4

Барселона приблизилась к одному из самых громких трансферов лета

Каталонский клуб предложил Нико Уильямсу 12 млн евро в год и контракт до 2031

18 июня 2025, 13:15 |
844
4
Барселона приблизилась к одному из самых громких трансферов лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер испанского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс с высокой вероятностью покинет нынешний клуб, но останется играть в Ла Лиге.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал», немецкая «Бавария», а также несколько английских топ-клубов.

В последнее время фаворитом на подписание испанца стал каталонский клуб – главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть игрока в составе команды.

По информации журналиста Санти Ауны, «Барселона» провела успешные переговоры с Нико и обсудила все детали будущей сделки. Вингер подпишет контракт до 2031 года, а его зарплата составит 12 млн евро в год.

Теперь каталонскому клубу необходимо активировать клаусулу и заплатить «Атлетику» 62 млн евро.

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс Санти Ауна трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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NM16071
Але згідна з тим, що треба купувати захисників. У захисті бардак.
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NM16071
Якщо за Рафінью дають 150 млн, то можна продати Рафінью і взяти Вільямса. Буде економія і по зарплаті - Рафінься 12,5 млн, і по коштах (150-62), та й молодший Вільямс набагато і може грати правого вінгера.
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NATS
2 момента:
1)откуда у Барсы такие деньги - она вся в долгах
2)зачем ей Нико, если в основе играет на этой же позиции Рафинья. Кто-то из них будет сидеть на лавке? Так это глупо.
Барсе нужно усиливать прежде всего защиту, а не вингеров.
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