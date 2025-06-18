Барселона приблизилась к одному из самых громких трансферов лета
Каталонский клуб предложил Нико Уильямсу 12 млн евро в год и контракт до 2031
Вингер испанского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс с высокой вероятностью покинет нынешний клуб, но останется играть в Ла Лиге.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал», немецкая «Бавария», а также несколько английских топ-клубов.
В последнее время фаворитом на подписание испанца стал каталонский клуб – главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть игрока в составе команды.
По информации журналиста Санти Ауны, «Барселона» провела успешные переговоры с Нико и обсудила все детали будущей сделки. Вингер подпишет контракт до 2031 года, а его зарплата составит 12 млн евро в год.
Теперь каталонскому клубу необходимо активировать клаусулу и заплатить «Атлетику» 62 млн евро.
В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.
🚨🔵🔴🇪🇸 #Liga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2025
🔐Barca has reached a pre-agreement with Nico Williams
✍️ Contract valid until June
2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣
💰 €12m gross per season@footmercato pic.twitter.com/5RmUZ3f32n
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала
«Атлет», «Лесное», «Ребел», «Пенуэл» станут новыми участниками Второй лиги
1)откуда у Барсы такие деньги - она вся в долгах
2)зачем ей Нико, если в основе играет на этой же позиции Рафинья. Кто-то из них будет сидеть на лавке? Так это глупо.
Барсе нужно усиливать прежде всего защиту, а не вингеров.