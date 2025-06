Барселона приблизилась к одному из самых громких трансферов лета

Вингер испанского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс с высокой вероятностью покинет нынешний клуб, но останется играть в Ла Лиге.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал», немецкая «Бавария», а также несколько английских топ-клубов.

В последнее время фаворитом на подписание испанца стал каталонский клуб – главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть игрока в составе команды.

По информации журналиста Санти Ауны, «Барселона» провела успешные переговоры с Нико и обсудила все детали будущей сделки. Вингер подпишет контракт до 2031 года, а его зарплата составит 12 млн евро в год.

Теперь каталонскому клубу необходимо активировать клаусулу и заплатить «Атлетику» 62 млн евро.

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.

