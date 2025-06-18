Вспомнил молодость. Рамос стал рекордсменом клубного чемпионата мира
Гол испанца помог «Монтеррею» добыть очко в матче против миланского «Интера»
18 июня в матче первого тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» со счетом 1:1.
В составе мексиканцев голом отметился Серхио Рамос, который стал самым возрастным бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира.
Самые возрастные авторы голов на КЧМ:
- 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
- 37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария
- 35 лет и 361 день – Карим Бензема
Серхио Рамос забил в обоих матчах против «Интера» в своей карьере, и в обоих - головой с подачи углового. В первый раз испанец отметился голом в матче Лиги чемпионов в 2020 году.
В составе «Интера» голом отметился Лаутаро Мартинес, который для него стал 9-м за «Интер» в международных турнирах в 2025 году (Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира).
«Интер» забил свой 43-й гол в сезоне со стандартного положения. Это является лучшим результатом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
«Интер» проиграл лишь 1 из 61 матча, в котором Лаутаро Мартинес отметился голом. Единственное поражение – против «Милана» в Суперкубке Италии 2025 года.
An even match at the Rose Bowl. ⚖️#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025
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