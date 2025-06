Вспомнил молодость. Рамос стал рекордсменом клубного чемпионата мира

18 июня в матче первого тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» со счетом 1:1.

В составе мексиканцев голом отметился Серхио Рамос, который стал самым возрастным бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира.

Самые возрастные авторы голов на КЧМ:

Серхио Рамос забил в обоих матчах против «Интера» в своей карьере, и в обоих - головой с подачи углового. В первый раз испанец отметился голом в матче Лиги чемпионов в 2020 году.

В составе «Интера» голом отметился Лаутаро Мартинес, который для него стал 9-м за «Интер» в международных турнирах в 2025 году (Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира).

«Интер» забил свой 43-й гол в сезоне со стандартного положения. Это является лучшим результатом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

«Интер» проиграл лишь 1 из 61 матча, в котором Лаутаро Мартинес отметился голом. Единственное поражение – против «Милана» в Суперкубке Италии 2025 года.

An even match at the Rose Bowl. ⚖️#FIFACWC