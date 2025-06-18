Вспомнил молодость. Рамос стал рекордсменом клубного чемпионата мира

18 июня в матче первого тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» со счетом 1:1.

В составе мексиканцев голом отметился Серхио Рамос, который стал самым возрастным бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира.

Самые возрастные авторы голов на КЧМ:

39 лет и 80 дней – Серхио Рамос

37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария

35 лет и 361 день – Карим Бензема

Серхио Рамос забил в обоих матчах против «Интера» в своей карьере, и в обоих - головой с подачи углового. В первый раз испанец отметился голом в матче Лиги чемпионов в 2020 году.

В составе «Интера» голом отметился Лаутаро Мартинес, который для него стал 9-м за «Интер» в международных турнирах в 2025 году (Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира).

«Интер» забил свой 43-й гол в сезоне со стандартного положения. Это является лучшим результатом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

«Интер» проиграл лишь 1 из 61 матча, в котором Лаутаро Мартинес отметился голом. Единственное поражение – против «Милана» в Суперкубке Италии 2025 года.

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