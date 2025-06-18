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  4. Аргентина лидирует по количеству голов на клубном чемпионате мира
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 07:58 |
380
0

Аргентина лидирует по количеству голов на клубном чемпионате мира

В активе аргентинцев уже 8 забитых мячей на турнире

18 июня 2025, 07:58 |
380
0
Аргентина лидирует по количеству голов на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Забитый мяч Лаутаро Мартинеса в матче против «Монтеррея» стал 8-м голом аргентинских футболистов на Клубном чемпионате мира.

На данный момент именно представители Аргентины забили наибольшее количество голов на турнире.

Футболисты из Аргентины, которые уже успели забить на КЧМ:

  • Энцо Фернандес («Челси»)
  • Родриго Батталья («Бока Хуниорс»)
  • Анхель Ди Мария («Бенфика»)
  • Николас Отаменди («Бенфика»)
  • Факундо Колидио («Ривер Плейт»)
  • Себастьян Дриусси («Ривер Плейт»)
  • Максимилиано Меса («Ривер Плейт»)
  • Лаутаро Мартинес («Интер»)

Страны с наибольшим количеством голов на Клубном чемпионате мира на сегодня:

  • 8 – Аргентина
  • 6 – Франция
  • 5 – Германия
  • 3 – Бразилия
  • 2 – Португалия
  • 2 – Уругвай
  • 2 – Испания
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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