Аргентина лидирует по количеству голов на клубном чемпионате мира
В активе аргентинцев уже 8 забитых мячей на турнире
Забитый мяч Лаутаро Мартинеса в матче против «Монтеррея» стал 8-м голом аргентинских футболистов на Клубном чемпионате мира.
На данный момент именно представители Аргентины забили наибольшее количество голов на турнире.
Футболисты из Аргентины, которые уже успели забить на КЧМ:
- Энцо Фернандес («Челси»)
- Родриго Батталья («Бока Хуниорс»)
- Анхель Ди Мария («Бенфика»)
- Николас Отаменди («Бенфика»)
- Факундо Колидио («Ривер Плейт»)
- Себастьян Дриусси («Ривер Плейт»)
- Максимилиано Меса («Ривер Плейт»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
Страны с наибольшим количеством голов на Клубном чемпионате мира на сегодня:
- 8 – Аргентина
- 6 – Франция
- 5 – Германия
- 3 – Бразилия
- 2 – Португалия
- 2 – Уругвай
- 2 – Испания
🔝🇦🇷#Argentina es el país que más goles ha aportado en lo que va del #MundialdeClubes.— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) June 18, 2025
⚽️8 (Enzo Fernández, Battaglia, Di María, Otamendi, Colidio, Driussi, Meza y Lautaro Martínez) pic.twitter.com/d0OciLroKq
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