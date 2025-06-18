Аргентина лидирует по количеству голов на клубном чемпионате мира

Забитый мяч Лаутаро Мартинеса в матче против «Монтеррея» стал 8-м голом аргентинских футболистов на Клубном чемпионате мира.

На данный момент именно представители Аргентины забили наибольшее количество голов на турнире.

Футболисты из Аргентины, которые уже успели забить на КЧМ:

Энцо Фернандес («Челси»)

Родриго Батталья («Бока Хуниорс»)

Анхель Ди Мария («Бенфика»)

Николас Отаменди («Бенфика»)

Факундо Колидио («Ривер Плейт»)

Себастьян Дриусси («Ривер Плейт»)

Максимилиано Меса («Ривер Плейт»)

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Страны с наибольшим количеством голов на Клубном чемпионате мира на сегодня:

8 – Аргентина

6 – Франция

5 – Германия

3 – Бразилия

2 – Португалия

2 – Уругвай

2 – Испания

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