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  4. Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 06:54 | Обновлено 18 июня 2025, 07:09
2286
1

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира

Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа

18 июня 2025, 06:54 | Обновлено 18 июня 2025, 07:09
2286
1
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

По информации известного портала Sport Illustrated, стартовым вратарем «Реала» в этом матче почти со 100% вероятностью станет бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе.

Ожидается, что Хаби Алонсо выпустит в этом матче полностью боеспособный старт.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».

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Аль-Хиляль Реал Мадрид Хаби Алонсо клубный чемпионат мира по футболу Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: Sports Illustrated
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