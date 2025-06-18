Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа
Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.
По информации известного портала Sport Illustrated, стартовым вратарем «Реала» в этом матче почти со 100% вероятностью станет бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе.
Ожидается, что Хаби Алонсо выпустит в этом матче полностью боеспособный старт.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».
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