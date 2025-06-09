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  4. У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
Испания
09 июня 2025, 03:12 |
343
0

У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер

Украинцем интересуется «Астон Вилла»

09 июня 2025, 03:12 |
343
0
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

По информации испанских СМИ, у украинца был вариант с трансфером в «Галатасарай» или «Астон Виллу». Первый – отпал, турецкий клуб решил не подписывать его. Вариант с «Астон Виллой» до сих пор актуален, Андрей интересует главного тренера Унаи Эмери и может заменить в английском клубе Эмилиано Мартинеса.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Эмилиано Мартинес Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Астон Вилла Реал Мадрид Унаи Эмери
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
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