У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

По информации испанских СМИ, у украинца был вариант с трансфером в «Галатасарай» или «Астон Виллу». Первый – отпал, турецкий клуб решил не подписывать его. Вариант с «Астон Виллой» до сих пор актуален, Андрей интересует главного тренера Унаи Эмери и может заменить в английском клубе Эмилиано Мартинеса.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.