Никогда не стареет. Известный испанец стал игроком матча Монтеррей – Интер
Серхио Рамос отличился голом в первом туре КЧМ
18 июня прошел поединок между коллективами «Монтерей» и «Интер» Милан в первом туре клубного чемпионата мира.
Футбольное противостояние на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене завершилось вничью – 1:1. За итальянский клуб отличился Лаутаро Мартинес, а за мексиканцев забил легендарный защитник Серхио Рамос.
Капитан «Монтеррей» Рамос благодаря забитому мячу на 25-й минуте был признан лучшим игроком поединка.
ФОТО. Серхио Рамос стал лучшим футболистом матча «Монтеррей» – «Интер» Милан
.@SergioRamos nets one for los Rayados and earns the #SuperiorPlayerofTheMatch! #SuperiorisWorthPlayingFor | #FIFACWC | @MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/oMGfLFTlYL— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025
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