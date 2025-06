Никогда не стареет. Известный испанец стал игроком матча Монтеррей – Интер

18 июня прошел поединок между коллективами «Монтерей» и «Интер» Милан в первом туре клубного чемпионата мира.

Футбольное противостояние на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене завершилось вничью – 1:1. За итальянский клуб отличился Лаутаро Мартинес, а за мексиканцев забил легендарный защитник Серхио Рамос.

Капитан «Монтеррей» Рамос благодаря забитому мячу на 25-й минуте был признан лучшим игроком поединка.

ФОТО. Серхио Рамос стал лучшим футболистом матча «Монтеррей» – «Интер» Милан

