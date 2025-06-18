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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 10:33 | Обновлено 18 июня 2025, 10:36
295
0

Никогда не стареет. Известный испанец стал игроком матча Монтеррей – Интер

Серхио Рамос отличился голом в первом туре КЧМ

18 июня 2025, 10:33 | Обновлено 18 июня 2025, 10:36
295
0
Никогда не стареет. Известный испанец стал игроком матча Монтеррей – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

18 июня прошел поединок между коллективами «Монтерей» и «Интер» Милан в первом туре клубного чемпионата мира.

Футбольное противостояние на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене завершилось вничью – 1:1. За итальянский клуб отличился Лаутаро Мартинес, а за мексиканцев забил легендарный защитник Серхио Рамос.

Капитан «Монтеррей» Рамос благодаря забитому мячу на 25-й минуте был признан лучшим игроком поединка.

ФОТО. Серхио Рамос стал лучшим футболистом матча «Монтеррей» – «Интер» Милан

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Серхио Рамос Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу лучший игрок
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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