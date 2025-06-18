Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень доволен составом». Тренер Монтеррея прокомментировал ничью с Интером
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 10:10 | Обновлено 18 июня 2025, 10:24
139
0

«Очень доволен составом». Тренер Монтеррея прокомментировал ничью с Интером

Испанский тренер дал несколько комментариев после матча КЧМ

18 июня 2025, 10:10 | Обновлено 18 июня 2025, 10:24
139
0
«Очень доволен составом». Тренер Монтеррея прокомментировал ничью с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменек Торрент

Испанский тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрент дал пресс-конференцию после игры 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграла вничью с «Интером» со счетом 1:1:

«Поддержка наших болельщиков вне поля очень важна. Мы довольны этим очком».

«Я сказал вчера, что верю в наши шансы, и сегодня они у нас были. Мы хотим привить этому отличному составу стойкость – никогда не сдаваться, будь то здесь или в мексиканской лиге, и с гордостью представлять наших болельщиков, играя для них».

«Я говорил на каждой пресс-конференции, что очень доволен составом»

«Наша цель – выйти в следующий этап».

«Я знаю, что все говорят о Серхио Рамосе и Серхио Каналесе, но сегодня Лукас Окампос сыграл очень хорошо, Стефан Медина был великолепен, а вратарь Эстебан Андрада провел отличный матч. Многие игроки показали отличные результаты».

Ранее сообщалось о том, что «Монтеррей» и «Интер» разошлись миром в матче КЧМ.

По теме:
Никогда не стареет. Известный испанец стал игроком матча Монтеррей – Интер
Тренер Интера объяснил, почему не удалось переиграть Монтеррей на КЧМ
Определен лучший игрок матча Ульсан ХД – Мамелоди Сандауз
Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Серхио Каналес Серхио Рамос Лукас Окампос пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
Футбол | 17 июня 2025, 14:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине

ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Футбол | 18 июня 2025, 09:47 2
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025

Даже ничья позволит украинцам выйти из группы, но соперник будет играть только на победу

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Футбол | 17.06.2025, 16:12
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира опубликовала новые кадры. Огонь
Футбол | 18.06.2025, 03:45
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира опубликовала новые кадры. Огонь
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира опубликовала новые кадры. Огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
17.06.2025, 01:25 1
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
16.06.2025, 11:30 3
Авто/мото
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
16.06.2025, 09:13 3
Футбол
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 10
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
16.06.2025, 17:23 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем