«Очень доволен составом». Тренер Монтеррея прокомментировал ничью с Интером

Испанский тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрент дал пресс-конференцию после игры 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграла вничью с «Интером» со счетом 1:1:

«Поддержка наших болельщиков вне поля очень важна. Мы довольны этим очком».

«Я сказал вчера, что верю в наши шансы, и сегодня они у нас были. Мы хотим привить этому отличному составу стойкость – никогда не сдаваться, будь то здесь или в мексиканской лиге, и с гордостью представлять наших болельщиков, играя для них».

«Я говорил на каждой пресс-конференции, что очень доволен составом»

«Наша цель – выйти в следующий этап».

«Я знаю, что все говорят о Серхио Рамосе и Серхио Каналесе, но сегодня Лукас Окампос сыграл очень хорошо, Стефан Медина был великолепен, а вратарь Эстебан Андрада провел отличный матч. Многие игроки показали отличные результаты».

Ранее сообщалось о том, что «Монтеррей» и «Интер» разошлись миром в матче КЧМ.